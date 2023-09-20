Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) на этой неделе направит извещения об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ) тем гражданам России, которые не подали документы на получение постоянного ВНЖ в Евросоюзе. Об этом со ссылкой на УДГМ сообщает LSM.

В УДГМ сообщили, что к 1 сентября этого года соответствующие документы не подал 3541 человек.

"Таким образом, эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года", — отметили в управлении.

В случае, если граждане РФ все же хотят продолжить свое пребывание в ЛР и подпадают под действие закона "О статусе постоянного жителя ЕС в ЛР", PMLP готово принять и рассмотреть соответствующие заявления.

Необходимые документы для оформления постоянного вида на жительство необходимо подать в управление не позднее 31 декабря 2023 года.

Ранее на тест по латышскому языку зарегистрировались 13 147 граждан России, из них проверку прошли 11 301 человек. С первого раза пройти тест смогли 39%. Более 6500 человек подали заявку на повторное тестирование.

Уже сообщалось, что в четверг, 14 сентября, Сейм утвердил во втором окончательном чтении утвердил поправки к Иммиграционному закону, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку, два года отсрочки. Такие граждане РФ — бывшие неграждане или граждане Латвии — смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за которые они все равно должны сдать экзамен.

В течение этих двух лет за такими гражданами РФ будут сохраняться права на получение социальных гарантий — такие же как и у обладателей постоянного вида на жительство. Как и ранее, от экзамена будут освобождать только граждане РФ, достигшие 75 лет — Сейм не снизил возрастной ценз.

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