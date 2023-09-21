Температура воды в водоемах Латвии утром в четверг была от +12 до +18 градусов, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

В большей части озер температура воды не опустилась ниже +17..+18 градусов, в реках она держится в районе +13..+16 градусов, причем наиболее теплыми остаются крупные реки. В Венте температура воды колеблется в районе +16 градусов, в Лиелупе и в Даугаве — +17..+18 градусов, в Плявиньском водохранилище — почти +19 градусов.

В море возле побережья самая холодная вода утром в четверг была в Мерсрагском порту (+12,2 градуса) и Ройском порту (+13,2 градуса), самая теплая — в Даугавгриве у Западного мола (+17,4 градуса) и в Скултском порту (+17,6 градуса).

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram