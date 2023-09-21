В настоящее время готовится приговор КС по делу о гарантированном минимальном доходе (ГМД), где нужно оценить также, выполнено ли решение КС по ГМД, вынесенное в 2021 году, то есть введен ли метод расчета минимального дохода, необходимого для удовлетворения основных потребностей человека и достойной жизни.
Кроме того, КС вскоре может принять постановление о том, имеет ли право самоуправление и каким образом устанавливать плату за въезд на свою территорию. Конкретное дело было начато о плате за въезд в Юрмалу - обязательных правилах Юрмальского самоуправления и распоряжения министра охраны среды и регионального развития, которым было приостановлено действие этих правил.
Также КС рассматривает сейчас важный для безопасности Латвии вопрос — может ли профессиональный военный вести политическую деятельность и вступать в партию.
Кроме того, в октябре-ноябре КС приступит к рассмотрению дела о демонтаже советских памятников и дела о необходимости сдачи гражданами России экзамена по латышскому языку для получения постоянного вида на жительство.