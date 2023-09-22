В настоящее время в Латвии действуют восемь участков с измерением средней скорости движения. С момента их введения там зафиксировано более 2500 нарушений — в основном отсутствие ОСТА, пишет со ссылкой на Lsm.lv агентство LETA.

До конца года планируется открыть еще восемь таких участков. Первый участок контроля средней скорости в Латвии был введен около месяца назад на Рижской окружной дороге недалеко от Марупе.

С момента установки радаров на каждый из них приходится более 300 зафиксированных нарушений. Это достаточно много, и нарушения касаются не только превышения разрешенной скорости движения.

На первом месте отсутствие ОСТА — таких нарушений более 880, нарушений скорости — 700, других нарушений — 280, рассказал руководитель департамента реагирования Госполиции Юрис Янчевскис.

В полиции считают, что участки с контролем средней скорости положительно влияют на дорожное движение, поскольку, во-первых, фиксируются нарушения, а, во-вторых, водители вынуждены соблюдать правила дорожного движения даже в тех случаях, когда присутствия полиции не видно. "Не зря эти участки выбраны именно там, где они есть. Таким образом, движение действительно становится более равномерным", — говорит Юрис Янчевскис.

Что касается антирекордов, зафиксированных радарами, то это превышение скорости в среднем на 30-40 километров в час. Штраф для таких водителей составляет от 80 до 160 евро.

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