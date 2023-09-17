До конца 2023 года участки контроля средней скорости появятся на множестве оживленных участков дорог на всей территории Латвии. Предполагается, что это повысит безопасность движения.

На этой неделе участок контроля средней скорости появился на Даугавпилсском шоссе. В целом же до конца года Latvijas Valsts celi планирует запустить радары на 11 участках шоссе. Шесть из них работают уже сейчас: это Таллиннское шоссе (А1) от Сигули до Лиласте (14,1-20,1 км); Видземское шоссе (А2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне (54,5–62,3 км); Валмиерское шоссе (А3) от моста через Личупе до Сталбе (36,3-38,7 км); участок Рижской окружной дороги (Саласпилс-Бабите) (А5) от Стуниши до Яунмарупе (23,1-28,6 км); региональная дорога Цесис-Вецпиебалга-Мадона от Яунклекери до Крустакрогса (Р30) (22,1-29,0 км) и участок Даугавпилсского шоссе (A6) от Крустпилса до Стурниеки (150,2–159,7 км).