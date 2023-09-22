Из-за смены политической принадлежности министра культуры — с Национального объединения и "Прогрессивных" — произойдут идеологические изменения к вопросам сплочения общества, сообщает агентство LETA. Это следует из слов, сказанных в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 новым министром культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные"), которая сменила на этом посту Науриса Пунтулиса (Нацобъединение).

Логина не стала оценивать деятельность своего предшественника Науриса Пунтулиса на посту министра культуры, но отметила, что "Прогрессивные" и Нацобъединение — это, вероятно, единственные политические силы, осознающие важность Министерства культуры.

Говоря об ожидаемых изменениях в отрасли, Логина признала, что "наибольшие различия будут заключаться в вопросах сплочения общества". Министр добавила, что вскоре к работе ее бюро присоединится коллега, специализирующаяся на этих вопросах.

На просьбу более конкретно обрисовать ожидаемые изменения Логина ответила, что ее целью станет переход от нынешнего "проектного подхода" к более системной поддержке. "Интеграция — это не что-то, что происходит спорадически и в формате проектов, это ежедневная работа", — пояснила министр.

Агнесе Логина — самый молодой министр нового правительства: ей всего 33 года. Образование соответствует должности: Логина защитила диплом бакалавра гуманитарных наук колледжа Амстердамского университета, затем — диплом магистра гуманитарных наук Латвийской академии культуры.

В 2021 году Логина выиграла конкурс на право занять должность руководителя Рижского киномузея Латвийской академии культуры; до этого — с 2015 года — была куратором этого музея.

В 2020 году Агнесе Логина стала депутатом Рижской думы, в 2022 году баллотировалас в Сейм, но не была избрана.

"Прогрессивные" впервые в своей истории вошли в этом году в правительство, у них три поста — министра обороны, министра сообщения и министра культуры.

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