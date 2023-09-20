В правительстве Эвики Силини ("Новое Единство"), которое было утверждено в пятницу, 15 сентября — восемь политиков, которые до сих пор не занимали посты министров. Портал Delfi рассказывает о новичках Кабинета министров, сформированного "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными".

Всего в правительстве — 14 министров и премьер-министр. Большинство в Кабинете министров у премьерского "Нового Единства" — семь министерских портфелей и должность главы правительства. У СЗК — четыре министерских портфеля, у "Прогрессивных" — три.

Среди восьми членов правительства, представляющих премьерское "Новое Единство" — только два министра-новичка, у СЗК — три из четырех, у "Прогрессивных" — все трое.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram