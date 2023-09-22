Поставщик лицензий на фоторадары Burde B.V. обвиняет Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) в незаконной выписке штрафов после 30 июля 2023 года. В компании пояснили, что дирекция своевременно не заключила новый договор на поставку лицензий, поэтому выписанные CSDD штрафы могут быть отменены. В самой дирекции обвинения отвергают, настаивая, что правовых оснований для отмены штрафов нет.

В CSDD убеждены, что контроль скорости со стационарными фоторадарами происходит юридически законно, так как все оборудование проверено и верифицировано. Тем временем представители Burde B. V. заявили агентству LETA, что за время работы радаров без действующей лицензии произошел "взлом программного обеспечения радиолокационной системы Gatso RT4, все 100 стационарных радаров с 30 июля 2023 года работают без лицензии, и их эксплуатация нелегитимна". Компания также обратится против CSDD в прокуратуру.

В дирекции возражают, что фоторадары и их программное обеспечение находятся в собственности CSDD — они были легально приобретены в рамках государстенной закупки, поэтому речи о взломе программного обеспечения идти не может. Представители CSDD отмечают, что лицензии и другие вопросы отношений дирекции с производителем и его официальным представителем носят гражданско-правовой характер, для их оценки привлечена профессиональная и независимая юридическая фирма, поэтому на данный момент CSDD не будет их комментировать.

Уже сообщалось, в конце августа прошлого года CSDD заключила договор о покупке лицензий на стационарные радары с SIA Burde B.V. за 139 000 евро. Предметом контракта стала покупка лицензий для работы фоторадаров Gatso RT4 производства Sensys Gatso Group на 238 полосах движения. Срок действия соглашения - 29 июля 2023 года.

Всего в Латвии работает около 100 стационарных фоторадаров.

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