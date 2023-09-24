К министерским командам нового правительства премьера Эвики Силини ("Новое Единство") присоединится ряд других лиц, известных в соответствующих отраслях, а также лица, близкие к партиям, сообщает программа TV3 Nekā personīga.

Янис Ирбе, председатель правления Латвийской федерации возобновляемой энергетики, станет парламентским секретарем Министерства климата и энергетики.

Парламентским секретарем Министерства экономики станет бывший член правления партии "KPV LV" Юргис Миезайнис, который уже был парламентским секретарем, когда министерство возглавлял Ралфс Немиро.

Канцелярию министра обороны Андриса Спрудса возглавит бывший директор Delna Лиене Гатере из партии "Прогрессивные". Угис Норитис, имеющий опыт работы в Минобороны, станет отвечать за стратегическое планирование. За комплексную национальную оборону будет отвечать Олевc Никерc, а вопросами коммуникации со СМИ займется Рита Плуме.

В команду войдет и бывший министр обороны Имантс Лиегис - ему доверено отвечать за сотрудничество с НАТО. Лиегис на выборах был кандидатом от "Прогрессивных" на пост министра иностранных дел. Парламентским секретарем Минобороны станет депутат Сейма Атис Швинка ("Прогрессивные").

Главой бюро нового министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) будет заместитель исполнительного директора Латвийской ассоциации крупных городов (LLPA) Айя Мазитане, советником по связям со СМИ - пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня. Советником Валайниса мог стать и Артур Зандерсонс, который является экспертом в области управления инновационными проектами, сообщает передача.

А вот глава МВД Рихардс Козловскис ("Новое Единство") решил не искать других советников, кроме руководителя ведомства и пресс-атташе, так как не видит в этом необходимости.

"Я считаю, что у меня есть опыт и понимание этих вопросов. Конечно, не исключаю, что в будущем возникнет конкретная тема или вопросы, где понадобится консультант, но на данный момент я стараюсь экономить деньги", — сказал Козловскис.

Как сообщалось, правительство, возглавляемое Эвикой Силиней, было утверждено Сеймом 15 сентября.

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