Внефракционный депутат от оппозиции Глория Гревцова предлагает поправки к закону, которые лишат министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") права параллельно работать врачом.

Гревцова внесла предложение о поправках к закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.

По ее словам, министр несет ответственность за вверенный ему сектор.

"Поэтому я считаю, что министр должен сконцентрироваться и посвятить свое время и энергию этим обязанностям, а не совмещать работу в министерстве с другими, не менее ответственными должностями, например, врача", - отмечает политик.

Поэтому Гревцова предлагает запретить премьер-министру и министрам совмещать должность государственного служащего с преподавательской, научной, медицинской, ветеринарной, профессиональной спортивной или творческой деятельностью.

Как сообщалось, в середине сентября министр здравоохранения Абу Мери, врач-гастроэнтеролог, подтвердил агентству ЛЕТА, что планирует продолжать заниматься врачебной практикой параллельно с работой в качестве министра.

Абу Мери не планирует бросать медицину, поскольку у него есть пациенты, которые наблюдаются у него годами, в том числе с хроническими заболеваниями. Он сможет принимать пациентов по субботам, а также рано утром или поздно вечером. Однако это будет ограниченное время приема пациентов для ограниченного числа людей.

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