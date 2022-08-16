Руководство Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям может быть доверено независимому депутату Олегу Бурову, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. Также сменятся руководители еще ряда комиссий — новая коалиция смещает с должностей депутатов ушедших в оппозицию "Объединенного списка" и Нацобъединения. В то же время посты глав трех комиссий могут остаться в руках оппозиции — перевес голосов у новой коалиции в Сейме не столь значителен, что сместить всех.

Должность главы парламентской комиссии по госуправлению и самоуправлениям стала вакантной в связи с тем, что прежний руководитель — Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян) — была в среду, 20 августа, избрана спикером Сейма.

В свою очередь, внефракционный депутат Олег Буров фактически является 53-м депутатом, поддерживающим новую правительственную коалицию, созданную "Новым Единством" (26 депутатов), СЗК (16) и "Прогрессивными" (10). Изначально Буров, будучи председателем партии "Честь служить Риге", был избран в 14-й Сейм по списку оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса. Однако вскоре вышел из состава фракции "ЛПВ".

В результате "Честь служить Риге" перешла в Рижской думе из оппозиции во власть, поддержав избрание нового мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"). На национальном уровне Олег Буров наладил сотрудничество с СЗК. Бывший вице-мэр и мэр Риги не скрывает, что сотрудничество с СЗК может быть продолжено в контексте выборов в Рижскую думу, которые состоятся в июне 2025 года.

В руководстве парламентских комиссий грядут и иные изменения

В связи со сменой правящей коалиции могут произойти и иные изменения в руководстве комиссий Сейма. Позиции "Объединенного списка" и Национального объединения, которые ушли в оппозицию, стали менее стабильными.

Пока предполагается, что Рихардс Колс (Нацобъединение) все же сохранит пост главы Комиссии Сейма по иностранным делам, а Улдис Митревицс (также — Нацобъединение) — должность парламентской комиссии по устойчивому развитию. Раймондс Бергманис ("Объединенный список") продолжит руководить Комиссией Сейма по обороне и внутренним делам. Это означает, что оппозиция сохранит руководство рядом комиссий. Это связано с тем, что у коалиции небольшой перевес голосов в Сейме, и она не всегда может обеспечить значительное преимущество в комиссиях.

В то же время у многих комиссий руководство сменится. Так пост главы Комиссии Сейма по национальному безопаности потеряет Янис Домбрава (Национальное объединение), его заменит депутат от "Нового Единства" Айнар Латковскис. Комиссию Сейма по запросам возглавит бывший министр климата и энергетики Раймонд Чударс, который заменит своего однопартийца Хосама Абу Мери, ушедшего в министры здравоохранения.

Комиссию Сейма по социальным и трудовым делам возглавит Андрис Берзиньш (СЗК), ранее этот пост занимала Инга Берзиня ("Новое Единства"), которая теперь министр окружающей среды и регионального развития. Руководителем Народно-хозяйственной комиссии вместо Линды Матисоне ("Объединенный список") станет Скайдрите Абрама ("Прогрессивные"), Комиссию Сейма по правам человека вместо Иевы Бранте ("Объединененный список") возглавит Лейла Расима ("Прогрессивные"). Руководство Комиссии Сейма по европейским делам будет поручено Эдмундсу Цепуритису ("Прогрессивные"), который сменит на этом посту однопартийца Андриса Спрудса, который теперь возглавляет Министерство обороны.

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