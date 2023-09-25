Государственный центр содержания образования пересмотрит учебные материалы по русскому языку для 9-го класса и до 31 октября внесет в них правки. Об этом сообщает Министерство образования и науки (МОН).

Ранее несколько пользователей соцсетей выразили недоумение в связи с тем, что в конкретных учебных материалах предметом изучения является военное учебное заведение в Москве, а в ссылках использованы источники с российских сайтов.

В ответ на эти замечания МОН приняло решение внести правки в учебники не позднее ноября текущего года.

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