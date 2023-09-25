"В настоящее время мы сталкиваемся с нехваткой рабочей силы и денег. Также сотрудники по-прежнему не имеют достаточной психоэмоциональной поддержки, которая уменьшала бы выгорание", — сказала Алксне.
Этим она объяснила отдельные этические нарушения сотрудников — ранее организация получила пять жалоб от клиентов из-за некорректных высказываний.
Уже сообщалось, что 25 сентября в Сейме прошла дискуссия "Об этических нарушениях и их предотвращении в сиротских судах Латвии". Встречу организовала комиссия Сейма по правам человека и связям с общественностью в сотрудничестве с Бюро омбудсмена.
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