Латвийские сиротские суды сталкиваются с нехваткой человеческих ресурсов, низкой заработной платой и отсутствием психоэмоциональной поддержки. Об этом на дискуссии "Об этических нарушениях и их устранении в сиротских судах Латвии" заявила председатель правления Ассоциации работников сиротских судов Латвии и председатель Сиротского суда Елгавского края Солвейга Алксне.

"В настоящее время мы сталкиваемся с нехваткой рабочей силы и денег. Также сотрудники по-прежнему не имеют достаточной психоэмоциональной поддержки, которая уменьшала бы выгорание", — сказала Алксне.

Этим она объяснила отдельные этические нарушения сотрудников — ранее организация получила пять жалоб от клиентов из-за некорректных высказываний.

Уже сообщалось, что 25 сентября в Сейме прошла дискуссия "Об этических нарушениях и их предотвращении в сиротских судах Латвии". Встречу организовала комиссия Сейма по правам человека и связям с общественностью в сотрудничестве с Бюро омбудсмена.

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