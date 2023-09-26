Во вторник председателем комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям был избран внефракционный депутат Олег Буров.
В начале сентября Буров, председатель правления партии "Честь служить Риге" (ЧСР), заявил журналистам после заседания правления партии, что ЧСР и Союз зеленых и крестьян (СЗК) будут совместно участвовать в выборах в Рижскую думу в 2025 году, а сам он поддержит новое правительство своим 53-м голосом в Сейме.
Бывший министр охраны среды и регионального развития, депутат Марис Спринджукс ("Объединенный список") был избран заместителем председателя комиссии по управлению государством.
Секретарем комиссии утвержден Эрвин Лабановскис ("Прогрессивные").
Комиссии пришлось сменить руководство, поскольку прежний ее руководитель Дайга Миериня (СЗК) была избрана председателем Сейма.