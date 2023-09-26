В Бауске очереди на оплачиваемую государством допплерографию нужно ждать два года, сообщила член правления Баускской больницы Маргарита Эпермане.

Очередь на оплачиваемую государством колоноскопию составляет год, эхокардиографию — семь месяцев, ультразвуковое исследование — полгода.

С точки зрения члена правления Баускской больницы, эти очереди свидетельствуют об абсолютно недостаточном финансировании. В Баускском крае на начало 2022 года проживало 22 000 жителей, и это восьмой по величине край в Латвии, при этом государственное финансирование на амбулаторные услуги меньше, чем в краях с меньшим населением, но где есть больница более высокого уровня.

При этом вторичная медицинская помощь, как и первичная, должна оказываться как можно ближе к месту жительства людей, что позволяет сократить количество госпитализированных больных, отметила Эпермане.

Лечить больного в стационаре всегда дороже, чем своевременно обеспечить ему услуги в поликлинике.

С учетом очередей на государственные услуги Баускская больница предлагает записываться на платные обследования.

Как сообщалось, сегодня правительство выделило 33 млн евро на предотвращение чрезвычайной ситуации в медицине. Эти деньги пойдут на оплату компенсируемых лекарств, назначенных врачами лабораторных исследований, стационарное лечение, в том числе интенсивную терапию, оплату питания пациентов в больницах, а также на ультросонографию для детей в Детской клинической университетской больнице.

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