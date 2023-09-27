1100 граждан России находятся в процессе приостановления выплат Государственным агентством социального страхования (VSAA) в связи с аннулированием постоянного вида на жительство в Латвии, стало известно в среду, 27 сентября, на заседании Сейма по вопросам гражданства и сплочения общества. Это признали представители учреждений, занятых в сфере соцобеспечения, пишет агентство LETA.

У VSAA — 1141 клиент из числа тех граждан РФ, которым аннулировали вид на жительство из-за несданного экзамена по латышскому языку, и сейчас ведется работа по детальному рассмотрению дел этих людей. Указанные лица не получают поддержку самоуправлений.

Из того, что сказал на заседании комиссии представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), можно сделать вывод, что по крайней мере часть тех, кто не сдал экзамен с первого раза и не подал заявку на повторный экзамен, еще могут подать заявку на сдачу экзамена по латышскому языку до 30 ноября.

Возможно, на тех, кто и не пытался сдать экзамен, есть те, кто сможет получить вид на жительство в Латвии согласно иным условиям Иммиграционного закона — например, в связи с браком или детьми.

Представитель Государственного центра содержания образования (VISC) сообщила, что около 25% из тех, кто должен был сдать экзамен по латышскому языку, не пытались это сделать. В настоящее время в Резекне и Вентспилсе также открыты дополнительные экзаменационные пункты для тех, кто не прошел проверку с первого раза. Это сделано, чтобы экзаменуемым было легче добраться до мест приема экзаменов.

Представитель VISC рассказала, что даже те, кому прислали письма о том, что они должны покинуть Латвию, могут впервые подать заявку на языковой экзамен, а некоторые уже это делают.

Представитель PMLP сообщил, что 15 сентября у 3541 гражданина России был аннулирован вид на жительство, поскольку они не попытались сдать экзамен на знание латышского языка. Было отправлено около 3300 писем. Небольшая часть граждан РФ не имеет зарегистрированного адреса, есть лица, которые уже проживают за пределами Латвии.

Родственники некоторых граждан РФ сообщили, что человек умер.

Председатель Комиссии Сейма по гражданству и сплочению общества Ингмар Лидака ("Объединенный список") актуализировал вопрос о том, что упомянутые в законе лица еще попробуют сдать экзамен по латышскому языку.

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