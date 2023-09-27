ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) в ценовом опросе о строительстве 57-километрового забора на латвийско-российской границе получило четыре предложения, сообщил председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич.

Он отметил, что заявки поступили от достаточного количества претендентов, что дает VNĪ надежду на то, что работы по строительству забора на тех участках латвийско-российской границы, где в настоящее время отсутствует пограничная инфраструктура, можно будет начать уже в ближайшие месяцы.

В дополнение к данному ценовому опросу VNĪ продолжает анализировать сделанное в прошлом и работать над решениями, которые позволят начать строительные работы в ближайшие месяцы.

Для ускорения строительства заграждения 57-километровый участок границы разделен на четыре части. На два участка подали заявки все четыре подрядчика, а на два других предложений поступило меньше.

Ожидается, что оценка заявок будет завершена через две недели, если от участников не потребуется дополнительных разъяснений. Договоры могут быть заключены до конца ноября. Максимальный срок выполнения договора составляет 52 календарные недели с момента его заключения.

Протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 км. В настоящее время пограничная инфраструктура построена на протяжении около 230 км, включая маршруты патрулирования (деревянные пешеходные мостки, покрытие из щебня, естественная грунтовая дорога и водопропускные трубы) и четыре тросовых моста. Ограждение построено на протяжении примерно 99 км.

На латвийско-российской границе необходимо построить около 180 км заграждения и не менее 53 км пограничной инфраструктуры. Значительная часть приграничной полосы вдоль российской границы уже вырублена, что позволит быстрее построить забор.

Учитывая предыдущий опыт строительства инфраструктуры на латвийско-белорусской границе, до конца сентября планируется изучить тропы передвижения животных вблизи границы. Это позволит при необходимости разработать решения, дружественные для животных.

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