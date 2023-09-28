Председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс, представляющий Нацобъединение, назвал спекуляцией разговоры о том, что он якобы может покинуть Национальное объединение, которое ушло в оппозицию, и присоединиться к правящей коалиции, сообщаает агентство LETA.

В интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Колс заявил, что скорее всего каждый уже сделал выводы о новой коалиции, созданной "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными". По словам политика, пребывание Нацобъединения

в оппозиции не позволит новой коалиции чувствовать себя комфортно. В то же время Колс признает, что любая политическая силая должна иметь амбиции попасть в правительство, поскольку в противном случае она не сможет выполнить обещания, данные избирателям.

Колс обратил внимание на то, что в публичном пространстве ходят слухи: якобы он может стать следующим после депутата от "Объединенного списка" политиком, который покинет свою партию, чтобы присоединиться к коалиции ради сохранения должности.

"Я работаю в Нацобъединении уже 10 лет, а это немалый срок. Амбиции просто быть в должности или во власти не являются самоцелью. Поэтому те индикации, которые прозвучали, являются лишь предположениями. Мы видим, что офицер сдает свою честь, но земессаргс свою честь не сдаст", — сказал политик.

Как уже сообщалось, на этой неделе — депутат Сейма Игорь Раев — покинул "Объединенный список", ушедший в оппозицию. Раев таким образом сохранил должность парламентского секретаря Министерства внутренних дел и фактически гарантировал правящей коалиции 54-й голос в Сейме.

Слухи о Рихарде Колсе появились после того, как стало известно — невзирая на уход Нацобъединения в оппозицию — политик может сохранить должность главы парламентской комиссии по иностранным делам.

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