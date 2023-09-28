Те жители Латвии, которые получили от Службы госдоходов (VID) письмо о возврате переплаченного подоходного налога, до 2 октября (включительно) должны подать в налоговую службы соответствующее заявление.

Как поясняет пресс-служба VID, в заявлении надо указать номер банковского счета, на который автоматически будет перечислена сумма переплаченного налога. В этом случае подавать декларацию о доходах не надо.

Для того, чтобы подать заявление, надо зайти в Систему электронного декларирования (EDS), затем в раздел "Sagatavot dokumentu no veidlapas", далее — "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti" и "Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju".

У тех жителей, кому письмо пришло в бумажной форме, бланк заявления находится в письме. Бланк надо заполнить и подать в ближайший Центр обслуживания клиентов VID. Сделать это можно двумя способами: либо посетить центр в рабочее время (с понедельника по четверг), либо отправить по почте (адрес: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978). Важно, чтобы на письме стояла дата отправки (печать) — 30 сентября 2023 года.

Найти ближайший Центр обслуживания клиентов VID можно — здесь.

Кто может автоматически получить переплаченный налог?



Жители смогут автоматически получить возврат налога без подачи годовой декларации о доходах в следующих случаях (поскольку в распоряжении VID о них уже имеется информация):

если к зарплате или пенсии человека в течение года не применяются все налоговые льготы (например, на иждивенцев, льготы при более низких доходах или льготы в случае инвалидности, а также для политически репрессированных или членов национального движения сопротивления);

если у человека в предыдущем году были вложения в частные пенсионные фонды или же накопительное страхование жизни.

В этих случаях Служба госдоходов вернет переплату налога за 2022 год до 31 декабря 2023 года.

В свою очередь, если у человека накопились чеки на оправданные расходы (медицина, стоматология, образование, детские кружки и пожертвования), то он все равно сможет подать годовую декларацию о доходах и взыскать переплаченный налог.

Подробнее о том, как будет осуществляться возврат налога, читайте — здесь.

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