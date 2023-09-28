Сейм в четверг, 28 сентября, в окончательном третьем чтении принял поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, которые сделают паллиативную помощь в Латвии более доступной со следующего года.

Поправки предусматривают, что в бюджете следующего года будут выделены деньги на социальный уход на дому и технические вспомогательные средства, а также психосоциальную реабилитацию.

Психосоциальная реабилитация будет доступна в том числе близким людям, которые живут вместе с безнадежно больным человеком.

Также в законе указано, что государство будет обеспечивать работу людей, которые будут принимать решения за людей с такими ментальными нарушениями, из-за которых у них инвалидность. Услугу будет оказывать ресурсный центр для людей с ментальными нарушениями Zelda.

Чтобы было единое представление о том, что такое паллиативная помощь и что в нее входит, были приняты также поправки к Закону о медицине. Паллиативная помощь определяется как междисциплинарный холистический уход за такими пациентами, чья болезнь неизлечима и ограничивает их деятельность. Цель такого ухода — минимизировать страдания и обеспечить как можно более высокое качество жизни пациента и его близких.

Паллиативный уход включает в себя лечение и предотвращение симптомов болезни, хосписный уход за умирающими до шести месяцев, психологическую, социальную и духовную поддержку, а также поддержку для близких пациента после его смерти.

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