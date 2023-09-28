Решение отказаться от вещания на русском языке к 2026 году — слишком поспешное и по сути является "прощальным подарком" от Национального объединения. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" заявила министр культуры Агнесе Логина.

Проект концепции национальной безопасности предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ, должен быть на латышском языке и на языках, относящихся к европейской культурной сфере. Такой документ необходим, считает Логина - значение вопросов внутренней и внешней безопасности для Латвии только возрастает и это должно отражаться в приоритетах государства.

“Мнение нашей партии по вопросу о роли общественных СМИ, особенно о роли медиа на других языках, отличается от мнения наших предшественников, Национального объединения. Установка о прекращении вещания на русском языке с 2026 года является политической установкой Нацобъединения. У нас – у меня лично, и моей партии – иное представление: мы считаем, что по этой теме нужны более длительные дискуссии и однозначно более длительный срок перехода. Отказ от вещания на русском языке к 2026 году мы считаем поспешным решением. Мы воспринимаем эту установку как прощальный подарок от Национального объединения”, - говорит министр.

За принятием Концепции последует план ее воплощения. За медиаполитику отвечает Министерство культуры, а не Министерство внутренних дел. В данный момент было бы неправильно срывать принятие концепции Национальной безопасности как таковой, считает Логина.

Заявленная цель – создание единого информационного пространства на едином языке, латышском. На вопрос, при каких условиях закрытие русского содержания на Латвийском радио и LSM.lv будет логичным и возможным, у собеседницы “Домской площади” нет ответа - он связан с утверждением принципов медиаполитики, а также с вопросом объединения общественных СМИ:

“Эти вопросы нужно решать вместе, учитывая политические риски, вопрос безопасности, а также общий переход системы образования на латышский язык. Поэтому это многогранный и многослойный вопрос, который надо рассматривать совместно, а не следуя распоряжению одной уходящей партии".

Неизбежно, что Латвия соседствует с государством-агрессором и его союзницей Белоруссией, но главный способ борьбы с пропагандой - это правда, считает Агнесе Логина. Параллельно важно и укреплять позиции латышского языка: “Я считаю, что в нынешних обстоятельствах, когда рядом с нами агрессивное государство, стремящееся расширить территорию и завоевать наши умы, защита нашего сознания является фундаментальным вопросом национальной безопасности. Единственный способ бороться с громадной машиной российской пропаганды – говорить правду; представлять проверенную, не ангажированную информацию.

Снизить межэтническое напряжение можно за счет увеличения роли латышского языка в публичном пространстве. Поэтому значение реформы образования является огромным. Она, наконец, определяет возможность и обязанность учиться только на латышском языке. Укрепление латышского языка – это вопрос безопасности. С какой скоростью и в каком темпе - эти вопросы необходимо обсуждать с населением, с профессионалами в области медиа: узнать, каким они видят это будущее Латвии.

Надо учитывать, что единственный способ, как Латвии продолжать существование и развитие как независимого демократического государства – укреплять использование латышского языка."

На данный момент министр культуры набирает команду, в которую входят профессионалы по сплочению общества, а в ближайшее время присоединится и советник по вопросам медиаполитики. Агнесе Логина планирует быть доступной для представителей отрасли культуры, верит, что демократия - лучшее, что у нас есть, а решения нужно искать общими силами.

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