Министерство сообщения отозвало доклад о ходе работ по реализации в Латвии проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica в первом полугодии, сообщается на портале правовых актов.

Министерство передало доклад на рассмотрение 27 сентября. Причиной отзыва стала необходимость уточнения документа.

В докладе отмечалось, что в задержке проектирования Rail Baltica главным образом виновата испанская проектная компания Idom, которая не смогла полноценно выполнить обязательства.

Министерство отмечает, что в проектных работах наблюдаются значительные задержки, в том числе в проектировании основной трассы через Ригу (участок Упеслеяс-Миса) предполагаемая задержка составляет 32 месяца, на участке Вангажи-Саласпилс-Миса - 34 месяца, а на участках Вангажи-эстонская граница и Миса-литовская граница - 17 месяцев.

В министерстве отметили, что испанское предприятие Idom, которое вместе с партнерами проектирует три секции основной трассы в Латвии, в том числе особо сложный участок через Ригу, не способно полноценно выполнять обязательства. С учетом того, что это же предприятие проектирует и отдельные участки основной трассы в Литве и Эстонии, оно должно обеспечить значительные проектные мощности.

Как отмечается в докладе, проведенная совместным предприятием стран Балтии RB Rail оценка ситуации свидетельствует о том, что Idom в ходе закупок строительных проектов основной трассы подало заниженные предложения по затратам, не соответствующие сложности проекта Rail Baltica и юридическим и институциональным рамкам строительных процессов в странах Балтии.

Это означает, что Idom не предусмотрело достаточных финансовых ресурсов для эффективного и соответствующего срокам выполнения обязательств по договорам, что привело к кризису в процессе проектирования, который, однако, активно решается.

Также Минсообщения отмечает, что при оценке задержки следует учитывать то обстоятельство, что на нее влияет запоздалая выдача технических условий третьими сторонами, в том числе самоуправлениями, включение не связанных с проектом требований в технические правила и сопротивление владельцев земли проведению геодезических работ.

В проектировании точечных объектов также выявлены задержки, связанные с запоздалым объявлением конкурсов на закупки и несоответствием поданных претендентами предложений доступному бюджету. Например, задержки в проектировании Саласпилсского интермодального центра логистики и региональных станций достигли 12 месяцев, разработка модели управления Рижским центральным мультимодальным железнодорожным узлом задерживается на 11 месяцев, а разработка моделей управления мультимодальным транспортным узлом международного аэропорта "Рига" - на 17 месяцев.

Как пояснили в министерстве, эти задержки не позволяют своевременно начать работу по привлечению частного капитала для строительства элементов, которые Европейский инструмент соединения инфраструктуры (ЕИСИ) не финансирует.

В докладе отмечается, что проект Rail Baltica в основном финансируется за счет финансового ресурса ЕИСИ Европейской комиссии. В 2014-2022 годах Еврокомиссия объявила конкурсы заявок на проекты, в которых при участии и подписании семи договоров о финансировании страны Балтии и совместное предприятие стран Балтии RB Rail получили финансирование ЕИСИ в размере 1,476 млрд евро, в том числе часть иностранной финансовой помощи в размере 1,235 млрд евро. Финансирование ЕИСИ для строительства магистрали в Латвии составляет 528,39 млн евро, в том числе часть иностранной финансовой помощи - 441,4 млн евро.

В результате конкурса проектов военной мобильности ЕИСИ в 2021 году Латвия получила финансирование в размере 9,8 млн евро, в том числе часть иностранной финансовой помощи составила 4,9 млн евро.

На конкурс заявок 2022 года Латвия подала заявку на финансирование в размере 553,2 млн евро, в том числе на финансирование ЕИСИ в размере 470,24 млн евро, обеспечив бюджетное софинансирование в размере 82, 98 млн евро. По итогам конкурса Латвия индикативно получит финансирование в размере 377,6 млн евро, в том числе иностранную финансовую помощь в размере 298 млн евро.

Проект договора о финансировании согласовывается с Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). Подписание договора о финансировании запланировано на октябрь 2023 года.

Также в докладе отмечается, что в период 2014-2023 гг. Латвия получит финансирование в размере 915,86 млн евро, в том числе часть иностранной финансовой помощи в размере 744,36 млн евро. Распределение финансирования определено восемью подписанными договорами и одним еще не подписанным договором о финансировании с CINEA.

Министерство сообщения отмечает, что в 2017 году затраты на латвийскую часть проекта прогнозировались в размере 1,9 млрд евро, а в 2021 году -

уже в 4,6 млрд евро. В 2022 году затраты на реализацию проекта в Латвии оцениваются в 7,5 млрд евро, но точные расчет ы будут известны только после завершения этапа проектирования и нового анализа затрат в конце 2024 года.

В докладе сообщается, что для строительства железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica необходимо отчуждение примерно 1700 объектов недвижимости. Из них в настоящее время отчуждено 192, в том числе в первом полугодии этого года - 17.

Министерство сообщения поясняет, что медленный процесс отчуждения недвижимости объясняется тем, что Латвия пытается избежать процесса принудительного отчуждения. Сейчас принят закон о принудительном отчуждении четырех объектов недвижимости, а вскоре на рассмотрение в Сейм может быть подано решение о принудительном отчуждении еще одного.

Отчуждение имущества, как пояснили в министерстве, увеличивает сроки проектирования Rail Baltica, так как проектировщики требуют предоставить достаточно точные данные об отчуждаемой собственности до полной разработки проектных решений, чтобы произвести отчуждение лишь той части земли, которая необходима для проекта.

На участке Rail Baltica Миса-литовская граница отчуждение планируется завершить до середины 2025 года, на участке Вангажи-Саласпилс-Миса - до середины 2026 года, на участке Вангажи-эстонская граница - до середины 2026 года, а на участке Миса-Упеслеяс (через Ригу) - до конца 2027 года. На Рижском центральном вокзале отчуждение имущества завершено, а на участке аэропорта "Рига" его планируется завершить до конца этого года.

Планируемые объекты инфраструктуры Rail Baltica в Латвии: 18 пунктов обслуживания пассажиров, в том числе две международные станции Rail Baltica и 16 региональных станций, грузовой терминал, депо подвижного состава и два пункта обслуживания инфраструктуры.

Как сообщалось, министр сообщения Каспар Бришкенс в четверг в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил, что удорожание проектирования железнодорожного проекта Rail Baltica в настоящий момент составляет приблизительно 18 млн евро.

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