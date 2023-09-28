Задержки с проектированием железнодорожной магистрали Rail Baltica связаны в основном с неспособностью испанской проектной компании Idom полностью выполнить взятые на себя обязательства, говорится в информационном отчете Министерства сообщения о реализации проекта в Латвии в первом полугодии этого года, пишет агентство LETA.

В документе говорится, что ожидаемая задержка проектных работ на основном маршруте через Ригу (участок Упеслеяс-Миса) составляет 32 месяца, на участке Вангажи-Саласпилс-Миса — 34 месяца, а на участках Вангажи — граница с Эстонией и Миса — граница с Литвой — 17 месяцев.

Как показал анализ RB Rail, компания Idom в закупках на проектировочные работы подала заниженные ценовые предложения, которые не соответствуют сложности проекта и его юридическим рамкам. Это значит, что Idom не предусмотрена достаточных финансовых ресурсов для своевременного выполнения обязательств по договору, что и создало кризис в процессе проектирования.

Также задержки в реализации проекта происходят по вине самоуправлений, которые запаздывают с подачей технических условий, и из-за противодействия геодезическим работам со стороны владельцев земли.

Другие задержки связаны с несвоевременным объявлением конкурсов и тем, что заявки претендентов не вписываются в имеющийся бюджет. Например, задержки в проектных работах Саласпилсского интермодального логистического центра составляют 12 месяцев, а разработка модели управления мультимодальным транспортным узлом международного аэропорта "Рига" задерживается на 17 месяцев.

Эти задержки не позволяют начать работу по привлечению частного капитала для строительства тех элементов, которые не финансируются Европейским союзом.

Для строительства железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica требуется отчуждение примерно 1700 проектов недвижимости, и этот процесс тоже идет медленно — всего отчуждено 192 объекта, в первом полугодии — 17. Как пояснили в Минсообщения, это связано с тем, что Латвия пытается избежать принудительного отчуждения. Пока принудительно отчуждено только четыре объекта.

Как заявил в четверг министр сообщения Каспар Брикшенс, на данный момент удорожание проектирования Rail Baltica составляет около 18 млн евро, и в процессе проектирования фактически наступил застой.

Первоначально общие затраты на проект Rail Baltica рассчитывались в размере 5,8 млрд евро,но с тех пор он значительно подорожал.

Железнодорожную линию планируется открыть поэтапно с 2028 по 2030 год.

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