Законодатели моды общественного транспорта (ОТ) Риги — мэр Вилнис Кирсис, глава Rīgas satiksme (RS) Джанета Иннуса и глава транспортной комиссии РД Олаф Пулкс — рассказали о планах и ответили на наболевшие вопросы о том, как Рига будет выходить из транспортного коллапса — ремонтировать мосты и дороги, запускать новые трамваи и маршруты, "крышевать" остановки, избавляться от пробок, торговать билетами по-новому и дружить с окрестными самоуправлениями и поездами.
Кирсис кокетничает, что в трамвае, которым он регулярно пользуется, ему не хватает только классической музыки. Остальным он вполне доволен. Но транспортную революцию с ускорениями и перестройками намерен развивать, а горожан приучать к расставанию с частными автомобилями.
Рига присоединилась к проходящей по всей Европе Неделе мобильности. В Брюсселе по такому поводу прошел День без машин: проезд по городу разрешили только общественному и оперативному транспорту, такси и людям с ограниченной мобильностью. Рига ограничилась бесплатным проездом в общественном транспорте в пятницу, 22 сентября, что обошлось в 128 тысяч евро дотации Rīgas satiksme.
Владельцев частных авто в этот день призвали к добровольному выбору в пользу велосипеда, пешего хода или общественного транспорта, который мэр Кирсис назвал "позвоночником" рижской мобильности и обещал менять привычки рижан. По его словам, за последние годы Rīgas satiksme из разворованного, опустившегося и плохо управляемого превратилось в хорошо управляемое, направленное на рост предприятие.
Какие новинки вводит Рига:
- Как Рига борется с пробками и вводит полосы ОТ?
- Что дала новая система продаж билетов?
- Что будет со старой системой продажи е-талонов?
- Когда ждать интерактивный сайт и аппликацию RS?
- Когда отремонтируют главные мосты Риги?
- Когда вернут крытые остановки?
- Когда 7-й и 5-й трамваи будут нормально ездить?
- Когда вернется 1-й троллейбус?
- Будет ли автобус в аэропорт ходить круглосуточно?
- Когда появятся пункты мобильности?
- Будут ли новые маршруты ОТ?
- Какая судьба о обещанного метробуса?