Законодатели моды общественного транспорта (ОТ) Риги — мэр Вилнис Кирсис, глава Rīgas satiksme (RS) Джанета Иннуса и глава транспортной комиссии РД Олаф Пулкс — рассказали о планах и ответили на наболевшие вопросы о том, как Рига будет выходить из транспортного коллапса — ремонтировать мосты и дороги, запускать новые трамваи и маршруты, "крышевать" остановки, избавляться от пробок, торговать билетами по-новому и дружить с окрестными самоуправлениями и поездами.

Кирсис кокетничает, что в трамвае, которым он регулярно пользуется, ему не хватает только классической музыки. Остальным он вполне доволен. Но транспортную революцию с ускорениями и перестройками намерен развивать, а горожан приучать к расставанию с частными автомобилями.

Рига присоединилась к проходящей по всей Европе Неделе мобильности. В Брюсселе по такому поводу прошел День без машин: проезд по городу разрешили только общественному и оперативному транспорту, такси и людям с ограниченной мобильностью. Рига ограничилась бесплатным проездом в общественном транспорте в пятницу, 22 сентября, что обошлось в 128 тысяч евро дотации Rīgas satiksme.

Владельцев частных авто в этот день призвали к добровольному выбору в пользу велосипеда, пешего хода или общественного транспорта, который мэр Кирсис назвал "позвоночником" рижской мобильности и обещал менять привычки рижан. По его словам, за последние годы Rīgas satiksme из разворованного, опустившегося и плохо управляемого превратилось в хорошо управляемое, направленное на рост предприятие.

Какие новинки вводит Рига:

Как Рига борется с пробками и вводит полосы ОТ?

Что дала новая система продаж билетов?

Что будет со старой системой продажи е-талонов?

Когда ждать интерактивный сайт и аппликацию RS?

Когда отремонтируют главные мосты Риги?

Когда вернут крытые остановки?

Когда 7-й и 5-й трамваи будут нормально ездить?

Когда вернется 1-й троллейбус?

Будет ли автобус в аэропорт ходить круглосуточно?

Когда появятся пункты мобильности?

Будут ли новые маршруты ОТ?

Какая судьба о обещанного метробуса?

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