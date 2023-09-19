В 2017 году, баллотируясь в Рижскую думу в качестве кандидата в мэры от партии "Единство", Вилнис Кирсис обещал в случае избрания решить проблему с очередями в детские сады, построить арендные дома и обеспечить пенсионеров оплаченными медицинскими страховками. В 2023 году, уже на посту мэра, Кирсис предпочитает рассказывать журналистам, как сложно и долго на муниципальном уровне принимаются политические решения и как мало времени осталось до новых выборов. Тем не менее, три оригинальные инициативы новый градоначальник обозначил: отдать набережную у Даугавы пешеходам, ввести в Рижском регионе двухуровневую модель управления и вывести на биржу муниципальное предприятие Rīgas satiksme. Попробуем оценить их реалистичность.

Набережная людям

Что предлагает Кирсис: По замыслу нового мэра, уже следующим летом часть Набережной 11 ноября можно отдать под зону для пешеходов и кафе. Кирсис считает привлекательными два участка вдоль реки: между Каменным и Вантовым мостом со стороны Старой Риги и отрезок улицы Мукусалас на правой стороне Даугавы. Восстановление набережной на улице Мукусалас начнется в этом году и, по прогнозу Кирсиса, продлится пару лет. Эксперимент с закрытием от транспорта участка на правом берегу планируется уже на лето 2024-го. Автомобильный и грузовой транспорт Кирсис собирается направить в сторону новой Восточной магистрали, а на набережной 11 ноября устроить зону отдыха. "Там можно было бы построить летние кафе по примеру Хельсинки — погруженные в воду бассейны и тому подобное", — поделился Кирсис в интервью агентству LETA.