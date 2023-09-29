В Минске начался суд над гражданкой Латвии Аллой Соколенко. Министерство иностранных дел Латвии получило информацию о ходе уголовного процесса от белорусских властей в ограниченном объеме и с задержкой, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря МИД Диану Эглите.

О начале суда над Соколенко в пятницу, 29 сентября, сообщило в соцсети X общество FreeBelarus. Женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы, она обвиняется в шпионаже в пользу Латвии. Соколенко была арестована в Беларуси в прошлом году.

Как отмечает Rus.LSM.lv со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Вясна", в пропагандистском фильме "Контрразведка. Операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины. Фильм АТН", вышедшем в декабре 2022-го, утверждалось, будто "Соколенко по заданию латвийских спецслужб готовилась к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компрометирующие ситуации, которые в дальнейшем служат основой для вербовки иностранцев".

Как отметила Эглите, МИД следило за судьбой Соколенко и пыталось оказать ей помощь. Однако белорусская сторона значительно затруднила общение латвийского консульства в Витебске с подданной Латвии.

Несмотря на регулярные запросы информации по этому делу как из МИД, так и из консульства Латвии в Витебске, информация о ходе уголовного процесса поступала от белорусских властей в ограниченном объеме.

Кроме того, консульство Латвии в Витебске и МИД не получили информацию о запланированном судебном заседании и не были извещены просьбе подсудимой и ее адвоката принять участие в судебном заседании.

Чтобы лично следить за судебным разбирательством против гражданки Латвии, консульство в Витебске подало требование в Министерство иностранных дел Беларуси предоставить представителю консульства возможность участвовать в судебных заседаниях.

МИД неоднократно предостерегал жителей не ехать в Беларусь, так как против граждан Латвии могут быть направлены провокации, а возможности Латвии оказывать помощь в нынешних условиях Беларуси весьма ограничены.

Уже сообщалось, что в прошлом году Госполиция объявила пропавшими без вести двух гражданок Латвии — Аллу Соколенко и Диану Бахмут (обе 1966 года рождения). Обе женщины не вернулись в Латвию после поездки в Беларусь. Бахмут позже удалось вернуться на родину.

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