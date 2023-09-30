На портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей за реальные сроки лишения свободы для пьяных водителей.

Представителем инициативы является Эмилс Слишанс. Он напоминает, что в конце прошлого года вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, если в организме водителя содержится более 1,5 промилле алкоголя.

Несмотря на строгость наказания, число нарушителей остается высоким — в среднем каждую неделю парк конфискованных автомобилей пополняется примерно 30 машинами нетрезвых водителей. С ноября прошлого года уже несколько сотен человек были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

"К сожалению, до сих пор есть случаи, когда ДТП со смертельным исходом происходят из-за того, что один из водителей находился за рулем в нетрезвом состоянии", — заключает Слишанс.

Инициатива призывает к реальному тюремному заключению для водителей с содержанием алкоголя более 1,5 промилле и к конфискации автомобилей для водителей с количеством алкоголя уже начиная с одной промилле.

О необходимости более суровых наказаний за вождение в нетрезвом состоянии говорил и генеральный прокурор Юрис Стуканс.

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