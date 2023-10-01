Кабинет министров Латвии принял решение о выделении Мароккко 50 тысяч евро для предотвращения последствий разрушительного землетрясения, а также выделении 50 тысяч евро для Ливии, которая пострадала от сильного наводнения.

8 сентября Марокко сотрясло сильнейшее землетрясение в истории государства. По данным ООН, разрушительное землетрясение магнитудой 6,8 затронуло более 300 000 человек, погибло более 2900 человек. Землетрясение причинило значительный ущерб крупнейшим городам Марокко.

11 сентября на востоке Ливии после урагана Daniels случилось разрушительное наводнение, особенно сильно ударившее по портовому городу Дерна, где обрушились две дамбы. В результате четвертая часть Дерны была разрушена. По данным ООН, трагические наводнения в Ливии затронули не менее 900 тысяч человек. Это одно из самых разрушительных стихийных бедствий в истории Ливии.

В знак солидарности с международным сообществом Латвия внесет взносы по 50 тысяч евро для помощи Марокко и Ливии. Финансирование выделено из бюджетной программы "Фонды на непредвиденные случаи".

В 2023 году Латвия оказала помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий в Сирии, Турции и Словении, сообщает пресс-служба МИД.

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