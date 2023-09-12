В результате мощного землетрясения в Марокко погиб по меньшей мере 2901 человек, сообщают марокканские гостелеканалы со ссылкой на данные местного МВД во вторник, 12 сентября.

Еще не менее 5530 человек получили ранения. Число установленных жертв землетрясения может еще вырасти. В связи с трагедией королевский двор Марокко ранее объявил в стране трехдневный траур.

Десятки немецких спасателей изъявили готовность вылететь в североафриканскую страну для помощи в преодолении последствий землетрясения, заявили в Службе технической помощи Германии. "Пока от Марокко не было запроса о помощи. Но с нашей стороны все приведено в готовность", — цитирует агентство dpa представителя организации.

Ранее Евросоюз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения. "ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент", — написал в соцсети X (бывший Twitter) председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября. Эпицентр находился в горном регионе Марракеш — Сафи, в 70 км к юго-западу от Марракеша, уточнил Национальный геофизический институт Марокко. По данным Геологической службы США, очаг был расположен на глубине 18,5 км. Это сильнейшее землетрясение в Марокко за более чем 60 лет, передает dpa.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram