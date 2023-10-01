По мере усиления конфронтации России с западными странами будет расти и риск агрессивных операций российских спецслужб в Латвии, говорится в утвержденной на этой неделе Сеймом обновленной концепции национальной безопасности (КНБ), основанной на анализе учреждений государственной безопасности.

Против Латвии работают разведки и службы безопасности нескольких стран, отмечается в концепции. Деятельность российских спецслужб носит агрессивный характер и представляет значительную угрозу коллективной безопасности стран НАТО и ЕС, а также национальной безопасности Латвийского государства. Политика России включает в себя подготовку к полномасштабному конфликту с НАТО, отмечается в концепции.

Это задает рамки деятельности российских спецслужб - Россия не только проектирует и разрабатывает сценарии военного нападения, но и планирует ослабление противника на всех направлениях и этапах гибридной войны. Угрозу безопасности Латвии представляют и белорусские спецслужбы, которые все чаще координируют свою деятельность с российскими спецслужбами.

Российские спецслужбы ведут целенаправленную и систематическую работу по получению разведывательной информации о ключевых аспектах внешней, внутренней, экономической и энергетической политики Латвии, а также мониторинг социальных процессов и общественных настроений, отмечается в концепции.

В контексте войны России в Украине приоритетом разведки является политическая и военная поддержка Украины западными странами, в том числе Латвией, а также выработка политики в отношении России. Политика безопасности Латвии, ее военный потенциал и потенциал гражданской обороны, критическая инфраструктура, механизмы управления кризисными ситуациями и безопасность границ также являются важными объектами разведки российских спецслужб. Растущая изоляция России и напряженность в отношениях с западными странами будут повышать спрос Кремля на разведывательную информацию, говорится в концепции КНБ.

Ожидается, что интенсивность шпионской деятельности в отношении западных стран, в том числе и Латвии, возрастет, говорится в заключении концепции.

Помимо сбора разведданных и укрепления позиций агентуры, российские спецслужбы осуществляют краткосрочные и долгосрочные меры влияния. Спецслужбы создают сеть агентов влияния, изучают и укрепляют рычаги влияния, проводят целенаправленные операции влияния, чтобы направить принятие решений, общественно-политические процессы и общественное мнение в выгодное для Кремля русло.

Операции влияния проводятся с использованием различных методов: агентов влияния, киберпространства и информационного пространства, важной составляющей которого являются социальные сети и платформы обмена видеоматериалами.

В тематическом плане операции влияния чаще всего связаны с усилиями по нагнетанию напряженности в латвийском обществе, недоверия к государственной власти и политике, а также распространением кремлевского мировоззрения среди определенных групп общества.

Российские спецслужбы ведут свою деятельность против Латвии с разных позиций - из России и с ее территории, в приграничной зоне, под прикрытием дипломатических представительств, в третьих странах, в рамках международных организаций, в киберпространстве и в информационном пространстве.

По мере сокращения традиционных возможностей разведки возрастает угроза, исходящая от деятельности спецслужб с территории России. Граждане Латвии, выезжающие в эти страны, все больше подвергаются риску стать мишенью российских и белорусских спецслужб.

В задачи российских спецслужб входит развитие возможностей для проведения широкого спектра операций против Латвии в случае конфликта - провокаций, диверсий и подрывных действий, информационной войны, кибератак на критически важные объекты инфраструктуры, нарушения работы ключевых государственных секторов.

Стратегическая задача органов национальной безопасности Латвии - обеспечить комплекс упреждающих и превентивных мер по противодействию угрозе, которую представляют иностранные спецслужбы для национальной безопасности Латвии и коллективной безопасности и интересов НАТО и ЕС.

Предыдущая редакция КНБ Латвии была разработана и утверждена Сеймом в 2019 году. В течение года после утверждения КНБ должен быть разработан План национальной безопасности, который должен включать конкретные меры по предотвращению и противодействию национальным угрозам.

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