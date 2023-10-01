С 1 сентября этого года в Латвии полностью упразднена Дорожная полиция как государственное подразделение полиции. Программа TV24 "Стопкадры с Армандом Пуче" объясняет, как структурные реформы в полиции повлияют на безопасность дорожного движения.

Правоохранители подчеркивают, что функция мониторинга дорожного движения не ликвидируется, а, наоборот, расширяется. Основными причинами реорганизации являются нехватка сотрудников и раздробленность структурных подразделений.

Глава управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис в интервью программе подчеркнул, что реформы, проводимые в Госполиции, улучшат способности реагирования сотрудников полиции.

"Классическая Дорожная полиция — это название уже было изменено в предыдущей реформе Госполиции в 2009 году. Фактически такое структурное подразделение до 1 сентября существовало под этим названием только в Рижском регионе. Во всех остальных регионах уже с 2009 года обязанности Дорожной полиции были переданы службе патрульной полиции, и фактически уже тогда там реагировали не только на мониторинг дорожного движения, но и на другие правоохранительные обязанности", — отметил он.

Янчевскис добавил, что с изменением названия функция мониторинга дорожного движения не была ликвидирована, а расширена. В 2022 году Госполиция начала структурные реформы, которые объединили несколько служб, включая отдел наблюдения за дорожном движением со службой патрульной полиции, создав структур сил полиции быстрого реагирования. Большинство сотрудников расширили свою сферу деятельности в сторону более быстрого реагирования на нарушения правил дорожного движения.

Главные причины реорганизации — нехватка сотрудников и раздробленность структурных подразделений.

По словам Юриса Янчевскиса, "учитывая возможности сотрудников госполиции, этих сил, и учитывая, что эти структурные единицы были очень мелко фрагментированы, в таком режиме мы уже не могли полностью выполнять свои служебные обязанности. Поэтому был создан полицейский институт быстрого реагирования. Мы можем предоставить больше сотрудников для решения задач, в том числе реагируя на дорожные нарушения".

В соответствии с реформами, в будущем любой ответственный сотрудник полиции будет

наделен полномочиями принимать решения по более широкому кругу правонарушений. Например, реагировать на происшествия на дорогах, правил дорожного движения, общественного порядка, бытовые конфликты, мелкие преступления или проступки и другие.

Свежая статистика Европейской Комиссии по безопасности дорожного движения в странах ЕС показывает, что в 2021 году Латвия занимала третье место по количеству погибших на дорогах на миллион жителей (Литвая — десятая, Эстония — 18-я).

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