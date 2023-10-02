Число кибератак в Латвии в будущем будет продолжать расти, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) руководитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Байба Кашкина.

Она отметила, что уровень угроз в киберпространстве Латвии высок с весны прошлого года. "Нам по-прежнему нужно быть очень бдительными, чтобы защитить себя как от недружественных хакеров из соседних стран, так и от атак с коммерческой целью", — заявила Кашкина.

Глава Cert.lv отметила, что практически каждую неделю через Латвию проходят различные мошеннические "волны". "Почти всем пришло смс-сообщение о том, что надо идти в суд или что посылка не доставлена. К сожалению, это все нас захлестывает", — пояснила Кашкина, добавив, что на эти мошеннические кампании попадаются довольно много людей, поскольку они выглядят убедительно. Кроме того, страницы, предназначенные для извлечения данных доступа, очень хорошо спроектированы.

По словам Кашкиной, в сентябре также выросло количество атак на госучреждения. "Есть много DoS-атак, которые обычно организуют пророссийские хакеры, а также попыток взлома систем и попыток проникновения, а также довольно много информационных операций, когда атака на самом деле не состоялась вообще, или была неудачной, но ее преподносят, как успешную атаку с украденными данными.(..) В совокупности есть попытки подорвать репутацию, попытки запугать.К сожалению, мы все это видим в киберсреде", — заявила она.

На вопрос о том, останется ли высоким уровень кибератак, глава Cert.lv признала, что надежды на то, что ситуация изменится в ближайшем будущем, нет. "Мы просто должны быть готовы к противодействию", — подчеркнула Кашкина.

Она также отметила, что аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Балтии, в последние месяцы от этих атак пострадали все страны НАТО.

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