Неофициально обозначился возможный сценарий, если дело дойдет до роспуска Резекненской думы в связи с предполагаемыми нарушениями в планировании городского бюджета.

В случае роспуска Резекненской думы внеочередные выборы могут быть проведены одновременно с выборами в Европейский парламент в начале июня 2024 года.

Такой сценарий обусловлен ограниченными техническими возможностями Центральной избирательной комиссии по организации внеплановых выборов.

С одной стороны, отмечается, что большое значение для принятия решения о роспуске может иметь отчет Госконтроля, однако пока неизвестно, будут ли доступны полные выводы Госконтроля до принятия решения.

Для того чтобы выборы в соответствии с законом о выборах в самоуправления состоялись в начале июня, парламент должен принять решение о роспуске Резекненской городской думы не позднее конца зимы.

Согласно Закону о местном самоуправлении, Сейм может распустить думу, если дума неоднократно не соблюдает или нарушает Конституцию, обязательные нормы международного права, законы или постановления Кабинета министров, не выполняет судебные решения или не обеспечивает законность деятельности местной администрации, либо допускает существенные нарушения этих законов и постановлений в своей деятельности или в деятельности местной администрации.

Кабинет министров может также по собственной инициативе внести в Сейм законопроект о роспуске думы.

Как ранее заявила министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня, решение об отстранении от должности мэра Резекне Александра Барташевича или роспуске думы будет принято до конца года.

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