В четверг, 28 сентября, депутаты Резекненской городской думы внесли изменения в правила "О порядке применения налога на недвижимость". Таким образом Резекненское самоуправление, находящиеся в тяжелом финансовом положении, надеется изыскать недостающие в городском бюджете средства. Предполагается, что повышение налоговых ставок увеличит доходы бюджета на 320 тыс евро в год, сообщает агентство LETA.

Ставка налога на недвижимость для жилья и гаражей, не используемых для хозяйственной деятельности, увеличена с 0,2% до 0,4% от кадастровой стоимости недвижимости. Также установлена налоговая ставка в размере 1,5% от кадастровой стоимости, если на 1 января таксационного года в этом жилом помещении никто не задекларировал место жительства.

Повышенная ставка налога на недвижимость в размере 3% от кадастровой стоимости, как и прежде, будет применяться к зданиям, отнесенным к категории экологически вредных, разрушенных или угрожающих безопасности человека.

Такая ставка будет применяться и к зданиям, строительство которых превысило общую продолжительность строительных работ, предусмотренную нормативными актами. В Резекне насчитывается около 200 таких сооружений.

Правила, утвержденные Резекненской думой, вступят в силу, если их одобрит Министерство окружающей среды и регионального развития.

Как уже сообщалось, Резекненское самоуправление испытывает финансовые трудности и рискует начать процесс финансовой стабилизации. Мэр Резекне Александр Барташевич находится под угрозой отставки. Новый министр окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") не исключает и сценарий роспуска Резекненской городской думы.

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