Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM), оценивая деятельность председателя Резекненской думы Александра Барташевича (Kopā Latvijai, ранее "Согласие") и думы в целом, допускает, что дело может не закончиться отстранением мэра от должности. Речь может идти и о роспуске Резекненской думы. Об этом в интервью программе Krustpunktā Латвийского радио заявила новая глава VARAM Инга Берзиня ("Новое Единство"), информирует LETA.

В ноябре решение будет

Уже несколько месяцев Резнекненскому самоуправлению уделяется повышенное внимание: у города возникли финансовые проблемы, муниципалитет не может выполнить свои обязательства.

По словам Инги Берзиня, утверждение бюджета в самоуправление — это не индивидуальное решение мэра, а коллективное. Бюджет утверждается депутатами думы. С этой точки зрения, возможно, встанет вопрос не об увольнении мэра, а о роспуске думы.

Берзиня, подчеркнула, что работа по разрешению ситуации с Резекненским самоуправлением идет интенсивно и принятие решения не будет затягиваться. Однако само решение будет составлено максимально корректно с учетом возможных судебных разбирательств, которые могут последовать.

По словам министра, судьбоносные для мэра Александра Барташевича и Резекненской думы решения VARAM примет до конца этого года. Берзиня считает, что уже ноябрь — это дедлайн для принятия такого решения.

Министр добавил, что сейчас сам Барташевич вынужден отвечать за то, что он сделал с бюджетом, что бюджет был спланирован безответственно. Ему самому теперь предстоит разобраться с этой ситуацией и объяснять людям, почему не будет оказана услуга или не выплачена зарплата, а также за все урезания бюджета.

В то же время глава VARAM считает, что сложившаяся в Резекне ситуация не может закончиться ничем или тем, что Барташевич или дума остались на своих местах.

Барташевич вину не признает

В свою очередь, мэр Резекне Александр Барташевич отправил в VARAM письмо в ответ на требования министерства в пятидневный срок дать разъяснения по поводу сложившейся в городе финансовой ситуации, сообщило агентство LETA. Такое требование Барташевичу выдвинул еще прежний министр Марис Спринджукс ("Объединенный список"), однако отвечать мэру приходится новой главе VARAM Инге Берзине — за эти дни в Латвии поменялось правительства. Само требование предоставить ответы на вопросы VARAM фактически стали стартом начала процедуры по возможному отстранению Барташевича от должности.

В ответном письме Барташевич обвиняет и VARAM, и Министерство финансов в поспешных действиях, которые не опираются на доказательства.

Мэрс подчеркивает, что, несмотря на публичные заявления VARAM и Минфина о том, что Резекне отказывается от сотрудничества, не дает информацию или предоставляет ложную информацию, с начала августа город предоставлял ответы, соблюдая установленные сроки и требования.

По мнению председателя Резекненской думы, то, как VARAM сформулировал просьбу о объяснении, "однозначно указывает на то, что принятие от меня объяснений является лишь формальным исполнением закона" и процесс отстранения от должности начат на основании "только предположений министерства", но без "доказательств нарушений конкретных нормативных актов".

В части письма, описывающей финансовую ситуацию, Барташевич сообщает, что в период планирования бюджета на 2023 год выяснилось, что дефицит бюджета достиг 13 миллионов евро, и было решено сократить инвестиционную часть.

В письме повторяются ранее публично озвученные объяснения по поводу увеличения расходов, подчеркивается, что объем обязательств самоуправления "значительно увеличился по причинам, не зависящим от действий самоуправления".

В пятницу, 21 сентября, Резекненская городская дума планирует внести изменения в муниципальный бюджет на 2023 год, сообщает также Барташевич.В настоящее время дефицит бюджета составляет 1,3 миллиона евро на расходы на содержание и 4,4 миллиона евро на завершение инвестиционных проектов.

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