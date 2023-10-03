Во вторник, 3 октября, подкомиссия Сейма по уголовному праву и политике наказаний дала перед рассмотрением на парламентском заседании оценку законодательной инициативе президента страны Эдгара Ринкевича, предусматривающую ужесточение наказаний за преступления против государства. В четверг, 5 октября, Сейм на пленарном заседании примет решение о передаче президентского законопроекта на рассмотрение в парламентские комиссии, сообщает агентство LETA.

На заседании подкомиссии некоторые депутаты поинтересовались, а не запретят ли поправки и прохождение игры Airsoft, имитирующей боевые действий. Соответствующие вопросы задавали и депутат от "Стабильности" Игорь Юдин, и депутат от Национального объединения Представители ответственных учреждений пояснили, что поправки к закону не будут распространяться на "страйкбольные" игры, не представляющие угрозы для государства. Комментируя предусмотренное в законопроекте наказание за организацию тренировок по развитию боевых способностей, Игорь Юдин выразил обеспокоенность, как такие поправки отразятся на проведение игр Airsoft и пейтбол, поскольку в них присутствуют военный и тактические аспекты.

Глава подкомиссии Андрей Юдинс ("Новое Единство"), ссылаясь на заявления ответственных лиц, пояснил, что при рассмотрении законопроекта можно подчеркнуть, что соответствующая норма не будет запрещать подобные игры, если в них нет антигосударственной цели.

На заседании подкомиссии представители служб безопасности и правоохранительных учреждений поддержали инициативу президента. Министерство юстиции уже отреагировало на призыв Ринкевича поработать над отдельными уточнениями. Андрей Юдин указал, что законопроект можно усовершенствовать при рассмотрении Сеймом во втором чтении.

Президентские поправки к Уголовному закону предполагают ужесточение наказаний:

За преступления, предусмотренной статьей 80.1 — за действия в организованной группе (2 и более человек), направленной против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или государственному устройства Латвийской Республики. Сейчас такое деяние карается сроком до пяти лет или краткосрочным лишением свободы или пробационным надзором, или общественными работами или денежным штрафом. Ринкевич предлагает дополнить норму упоминанием о том, что наказание может включать или не включать еще конфискацию имущества, а также, что пробационный надзор может длиться до трех лет.

За преступления, предусмотренные статьей 81.1 — за действия, направленные на помощь иностранному государству или иностранной организации в совершении действий против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти, государственного устройства и государственной безопасности. Сейчас такое деяние карается сроком до пяти лет или краткосрочным лишением свободы или пробационным надзором, или общественными работами или денежным штрафом. Здесь Ринкевич предлагает существенно ужесточение законодательства. Президент предлагает наказывать тюремным сроком от одного до десяти лет с конфискацией или без конфискации имущества и пробационным надзором сроком до трех лет. Также президент предлагает дополнить статью нормой, которая гласит — за те же самые деяния такое наказание грозит не только организованной группе, но и государственному должностному лицу.

За преступления, предумотренные 1-й частью и 2-й частью 85-й статьи Уголовного закона — за незаконный сбор или передачу закрытой информации в целях ее передачи иностранному государству или иностранной организации непосредственно или через другое лицо, либо за незаконный сбор или передачу иной информации иностранной разведывательной службе по ее заданию или через посредника, а также за разглашение государственной тайны иностранному государству или иностранной организации непосредственно или через другое лицо (то есть, за шпионаж в пользу иностранного государства. Сейчас наказание — тюремный срок до 10 лет и пробационный надзор на срок до трех лет. Ринкевич предлагает уточнить, что тюремный срок может составлять от года до 10 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

Также президент предлагает дополнить 85-ю статью Уголовного закона "Шпионаж" новой 3-й частью. Поправка Ринкевича предусматривает, что руководство и организация деяний, перечисленных в 1-й и 2-й частях 85-й статьи, должны караться пожизненным заключением или тюремным сроком от 10 до 20 лет, с конфискацией или без конфискации имущества, и пробационным надзором сроком до трех лет.

конфискацией или без конфискации имущества, и пробационным надзором сроком до трех лет. Также Эдгар Ринкевич предлагает дополнить второй частью 95-ю статью Уголовного закона — "Разглашение конфиденциальной, секретной и совершенно секретной государственной тайны по невнимательности". Президент считает, что организация индивидуального или коллективного обучения в целях развития боевых навыков, за исключением обучения, производящегося в целях обеспечения государственных функций (оборона, общественный порядок, безопасность) тоже должна быть уголовно наказуемой. Ринкевич предлагает наказывать за такие деяния тюремным сроком до пяти лет и пробационным надзором до трех лет или пробационным надзором или денежным штрафом. Именно эта поправка президента вызвала у депутатов Сейма вопросы о том, можно ли будет проводить игры по страйкболу и пейнтболу.

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