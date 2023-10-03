Министерство юстиции и генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс передали на рассмотрение в Сейм поправки, предполагающие резкое увеличение денежных штрафов за пьяное вождение помимо основного наказания. Особенно — если по вине нетрезвого водителя произошла трагическая авария. Об этом сообщает агентство LETA.

Предполагается, что обязательный штраф за пьяное вождение с трагическими последствиями сможет составлять от от 6200 евро до 3,1 миллиона евро. Предлагаемые поправки во вторник, 3 октября, уже поддержала подкомиссия Сейма по уголовному правосудию и пенитенциарной политике. Инициатором поправок выступил генпрокурор Юрис Стуканс.

Уточняется, что штраф от 6200 евро до 3,1 миллиона евро должен будет применяться за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, если это было совершено лицом, управляющим транспортным средством под воздействием алкоголя, наркотических средств, психотропных, токсичных или других интоксикантов, и если это привело к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему или привело к смерти человека.

Такой же дополнительный штраф предусмотрен за управление транспортным средством или обучение вождению при концентрации алкоголя свыше 1,5 промилле, а также за управление транспортным средством или обучение вождению в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.

В качестве обязательного дополнительного наказания за отказ от медицинского освидетельствования также предлагается штраф в размере от 1 860 до 620 000 евро.

За нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, если причинен легкий или средний вред здоровью потерпевшего, в качестве обязательного дополнительного наказания предложен штраф в размере от 3 100 до 1,24 млн евро.

За такие же нарушения, если в результате аварии причинены тяжкие телесные повреждения либо пострадавший погиб, штраф составит от 6200 до 3,1 млн евро.

За нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, следует назначать обязательное дополнительное наказание в том же размере.

В качестве обязательного дополнительного наказания за отказ от медицинского освидетельствования на концентрацию алкоголя в крови или нахождение в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, а также за оставление места ДТП после дорожно-транспортного происшествия предлагается штраф в размере от 3 100 до 1,24 млн. евро, если нарушение повлекло за собой причинение легкого, среднего или тяжелого телесного повреждения либо смерть человека.

Если штраф не будет уплачен, виновник будет отправлен в тюрьму.

Кроме того, поправки предусматривают отмену возможности применения общественных работ в качестве наказания, поскольку это не является эффективным наказанием для предотвращения совершения таких правонарушений, поясняют в Минюсте.

Как отмечают в министерстве, несмотря на суровость уже действующих штрафов и наказаний, нарушителей по-прежнему много — в среднем парк изъятых у пьяных водителей автомобилей еженедельно пополняется примерно на 30 единиц. С ноября прошлого года несколько сотен человек уже были привлечены к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

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