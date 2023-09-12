В Огрском крае с применением огнестрельного оружия и спецсредств полиция задержала агрессивного пьяного водителя.

Вечером 9 сентября полиция получила информацию о том, что в Рембатской волости Огрского краю по дроге Р80 из Кокнесе в Тинужи движется Mercedes-Benz, за рулем которого, возможно, пьяный водитель. Полиции удалось обнаружить и остановить машину. Проверив выдыхаемый водителем воздух, полицейские констатировали, что он пьян. Однако водитель отказался вылезать из машины и глушить двигатель.

Полиция вызвала подкрепление. Водителя снова проверили на концентрацию алкоголя и снова констатировали опьянение. Мужчина требовал отдать свои водительские права, полицейские отказались. Водитель, в свою очередь, снова отказался выходить, закрыл окно и, судя по всему, решил сбежать.

Он начал движение на большой скорости и попытался наехать на полицейского — вероятнее всего, специально. После этого он попытался скрыться с места происшествия. Чтобы его остановить, один из полицейских трижды выстрелил ему в шины — но водитель продолжил движение в сторону Тинужи. Но второй полицейский на служебной машине обогнал его и перегородил дорогу.

Водитель снова отказался выходить, и для задержания полиции пришлось применить спецсредства. Протокол проверки водитель подписать отказался, поэтому его доставили в медицинское учреждение и взяли анализ крови. Проверка показала 1,25 промилле.

Начато четыре административных процесса: за неподчинение законным требованиям полиции, совершение ДТП, оставление места ДТП и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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