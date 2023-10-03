Глава Даугавпилсской больницы Григорий Семенов подал заявление об отставке. О своем решении Семенов рассказал в интервью Латвийскому радио.

На должности руководителя больницы Семенов проработал четыре года. Свой уход глава Даугавпилсской больницы объяснил усталостью из-за череды кризисов и назвал это личным решением. По мнению Семенова, ему на замену должен прийти более активный и энергичный человек, который также будет готов отстаивать интересы больницы на политическом уровне — возможно, это могло бы избавить больницу от хронических долгов и угроз неплатежеспособности: обязательства Даугавпилсской больницы уже исчисляются миллионами.

"Я выгорел за эти четыре с половиной года. Я думаю, что есть люди, у которых также есть политическая поддержка, которые смогли бы способствовать лоббированию интересов больницы. Я вне политики", — пояснил Семенов.

В настоящее время на должность председателя правления Даугавпилсской областной больницы объявлен конкурс.

Семенов намерен управлять больницей до конца года или до более раннего срока, пока ему не найдут замену.

Ранее Семенов заявлял, что Даугавпилсской больнице грозит банкротство — в этом году, по оценкам, медучреждению не хватает 10 миллионов евро. После мер жесткой экономии и поддержки от государства, сумма сократилась до 7,6 млн евро.

В больнице по-прежнему не хватает денег на выплату зарплат, оплату счетов за коммунальные услуги, а также на оплату счетов поставщикам лекарств.

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