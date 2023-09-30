В субботу, 30 сентября, в музыкальном доме Daile в Риге проходит конгресс партии "Единство" — главной партии, входящей в политическое объединение "Новое Единство". Конгресс премьерской партии, которая является сейчас самой влиятельной политической силой страны — с наибольшим представительством в правительстве и Сейме — проходит под лозунгом "Дальновидно — будущему Латвии" (Tālredzīgi Latvijas nākotnei).

К ежегодному конгрессу "Единство" подошло, существенно увеличив свое политическое влияние по сравнению с предвыборной ситуацией сентября 2022 года. На партийном конгрессе "Единство" подводит итоги периода премьерства Кришьяниса Кариньша и обозначает приоритеты премьерства Эвики Силини.

На выборах в 14-й Сейм "Новое Единство" (в состав объединения входят "Единство", а также небольшие региональные партии) заняло первое место и в несколько раз увеличило свое парламентское представительство. Если в 13-й Сейм были избраны всего 8 депутатов от "Нового Единства", то в 14-й — 26. По итогам выборов "Новое Единство" сформировало второе правительство Кришьяниса Кариньша в коалиции с "Объединенным списком" и Национальным объединением.

В мае этого года "Новое Единство" обеспечило избрание своего представителя Эдгара Ринкевича президентом Латвии, прибегнув к поддержке оппозиционных на тот момент политических сил — Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных". Через несколько месяцев это привело к отставке правительства Кариньша. 15 сентября этого года был утвержден Кабинет министров Эвики Силини ("Новое Единство"), сформированный "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными". В новом правительстве у "Нового Единства" — абсолютное большинство голосов: 8 из 15 — премьерский пост и 7 министерских. Также премьерская партия летом этого года в результате изменений в правящей коалиции Рижской думы получила пост мэра столицы — эту должность занял представитель "Единства" Вилнис Кирсис.

Спасибо Кариньшу за все

Кришьянис Кариньш — экс-премьер-министр Латвии, а сейчас министр иностранных дел в правительстве Эвики Силини и председатель правления объединения "Нового Единства" — не смог сам подвести итоги своего правления: приболел и не пришел на конгресс. Об этом сообщил председатель "Единства" и министр финансов Арвилс Ашераденс.

Высказывая слова благодарности экс-премьеру за более чем четырехлетний период руководства Кабинетом министром, Ашераденс отметил, что не пожелал бы никому пережить то, что через что пришлось пройти Кариньшу на должности главы правительства — пандемия Covid-19, военное вторжение России в Украину. Но Кариньш, словам министра финансов, справился. Ашераденс сказал, что такие яркие политики, как Кариньш, "фольклоризируются". Министр финансов обильно цитировал "крылатые выражения", ставшие таким политическим фольклором. Ашераденс публично, не без иронии, процитировал такие выражения Кариньша как "Draugi, nav labi" ("Друзья, нехорошо" — о пандемии Covid-19) и "Показываем друг другу свои яйца" (в 2020 году перед Пасхой Кариньш призвал жителей провести праздники дома, соблюдая дистанцию и не позволяя вирусу распространяться дальше).

По словам Ашераденса, в сложное время Кариньш неоднократно призывал партнеров к единству, говорил о необходимости не допускать конфликтов внутри коалиции. Однако в августе этого года Кариньш сам объявил, что уходит в отставку, передав премьерскую эстафету своему бывшему парламентскому секретарю, на тот момент министру благосостояния Эвике Силине.

"Спасибо Кришьянису, ты провел нас через большие кризисы", — сказала в своей речи Эвика Силиня.

Ринкевич — приобретение для страны и потеря для "Единства"

Говоря о политических достижениях минувшего года, Арвилс Ашераденс большое внимание уделил избранию президентом страны бывшего члена "Единства", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

"Ринкевич есть и будет хорошим президентом", — сказал Ашераденс: "Это большое приобретение для Латвии, но и потеря для "Единства".

По словам председателя "Единства", теперь перед партией стоит задача "заместить" уровень компетентности и масштаб такой политической фигуры как Эдгар Ринкевич. Напомним, что, согласно законодательству, президент страны не может состоять в партии, и сразу после избрания Ринкевич сдал партийный билет "Единства".

Латвия — сильна, но надо много работать

В своей речи Арвилс Ашераденс отметил, что теперь "Новое Единство" состоит в очень сложной, но готовой к работе правительственной коалиции. По словам политика, подход премьера Эвики Силини — сосредоточиться на конкретных задачах — может дать необходимые результаты. По мнению министра финансов, новый цикл экономического роста в Латвии начнется во второй половине 2024 года. Говоря о проблемах, с которыми сталкивается страна, Ашераденс акцентировал инфляцию и старение общества.

По словам министра финансов, на рынке труда наблюдается нехватка работников, и решения этой проблемы потребуют ряда мер. В частности, нужно работать над тем, чтобы в Латвию вернулись те, кто уехал на заработники за границу, вкладываться в переквалификацию жителей старше 50 лет, чтобы они могли как можно дольше работать, нужно повышать, в том числе, и по этой же причине качество услуг здравохранения. Министр финансов упомянул и о том, что речь может пойти и о привлечении рабочей силы из третьих стран. Фактически Ашераденс сказал, что половина населения Латвии должна работать, чтобы содержать вторую половину общества — детей, пенсионеров и так далее. Нехватка рабочих рук означает для Латвии, что будет недостаточно средств на пенсии, дал понять министр финансов.

В то же время Арвилс Ашераденс подчеркнул, что экономический спад или рецессия Латвии не грозит.

В свою очередь, новый премьер Эвика Силиня акцентировала, что "Новое Единство" взяло в правительство ответственность за самые сложные отрасли — Министерство внутренних дел, Министерство образования и Министерство здравоохранения. Премьер-министр в своей речи почти полностью следовала тексту утвержденной правительственной декларации.

Напомним, что Кабинет министров обязался до конца этого года:

ввести механизм частичной компенсации роста тарифов на распределение электроэнергии;

для повышения конкуренции банков ввести решения для широкого предложения услуг рефинансирования ипотечных кредитов и устранить административные и финансовые ограничения на перемещение клиентов между кредитными учреждениями;

ввести налог на прибыль банков;

ратифицировать Конвенцию Совета Европы о насилии и предотвращении насилия против женщин и насилия в семье (Стамбульской конвенции);

укрепить регулирование совместной жизни пар;

разработать устойчивую модель финансирования образования.

По словам Силини, правительство в первые две недели уже добилось прогресса: в частности, принято решение о том, что до конца 2023 года домашним хозяйствам будет компенсироваться 60% от фиксированной платы за мощность, установленного в тарифе Sadales tīkls, идет работа над поиском решений по поддержке жителей страны, у которых из-за роста процентных ставок растут платежи по ипотечным кредитам.

Премьер-министр призвал не поддаваться риторике конкурентов о том, что Латвия слаба, сказав, что те, кто выступают с подобными речами — демонстрируют свою слабость.

"Латвия сильна, но в то же время нам еще многое предстоит сделать. И мы готовы работать вместе, чтобы Латвия была процветающей, безопасной, а наше общество становилось все более сплоченным", — сказал Силиня.

Домбровскис: Путин создал реальность антиутопии "1984" Оруэлла

Традиционно на конгрессе выступил "самый влиятельный в Европе латыш", по определению Ашераденса — исполнительный вице-президент Еврокомиссии, трижды бывший премьер-министр Латвии, член "Единства" Валдис Домбровскис.

Немалую часть своей речи он посвятил теме войны России в Украине, подчеркнув, что сейчас ключевым словом в политике является "безопасность".

Самый высокопоставленный на сегодня еврочиновник латвийского происхождения подчеркнул, что, по прогнозам экспертов, война в Украине может быть долгой, и поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы поддержка со стороны Латвии и других стран продолжалась, чтобы не наступила "усталость от Украины".

"Однако неоспорим тот факт, что после полномасштабного вторжения России в Украину Запад наконец-то понял опасность, о которой мы вместе с другими восточноевропейскими странами предупреждали наших партнеров по ЕС и НАТО с момента вступления в эти структуры", — подчеркнул еврокомиссар.

Домбровскис заявил, что Владимир Путин создает параллельную реальность, близкую к аутиутопии Джорджа Оруэлла "1984", формирует фашистский режим. "Мир увидел настоящее лицо России", — сказал политик.

Еврокомисссар подчеркнул, что НАТО является гарантом безопасности Латвии, однако наша страна находится на первой линии обороны НАТО. По мнению Домбровскиса, такая позиция требует не только повышенной готовности в военной сфере, но и повышенной степени мобилизации как в обществе, так и в экономике.

В своем выступлении Валдис Домбровскис неоднократно указывал на связь войны в Украине с экономикой, подчеркивая, что один из залогов успеха Украины — санкции, введенные против России, которые препятствуют способности путинского режима обеспечивать свою армию необходимыми вооружениями и техникой.

Говоря о развитии экономики Латвии, Домбровскис заявил, что среди главных задач для страны — способность использовать процессы экономической и социальной трансформации, происходящие в мире, и учитывать новую геополитическую реальность для укрепления конкурентоспособность и безопасность во всех ее аспектах.

"Прежде всего, важно не допустить дальнейшего структурного отставания хотя бы от наших ближайших соседей", — сказал политик, отметив, что второй большой вызов для Латвии связан с зеленой и цифровой трансформацией, которая представляет собой процесс, требующий как финансовых ресурсов, так и квалифицированных человеческих ресурсов.

Еврокомиссар указал и на то, что банки в Латвии вяло проводят кредитную политику и что в стране слабо развит рынок капитала, что ведет к проблемам с финансированием предприятий и инвестициями. По мнению Домбровскиса, Латвии следует уделять больше внимания развитию стартапов, поскольку именно этот формат позволяет прийти к революционным решениям в сфере современных технологий.

"Единство" изберет руководство и проведет дискуссии

Сегодня в повестке конгресса "Единства" — еще выборы председателя и правления партии, а также руководства других партийных организации. Анонсированы и дискуссии на три темы "Безопасность в долгосрочной перспективе", "Напряжение роста" и "Единая нация".

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