В среду, 4 октября, Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) поддержала поправки к Закону "О защите прав потребителей", которые вводят для заемщиков применение скидки в 50% на консолидированную процентную ставку по ипотечному кредиту сроком на один год, информирует агентство LETA.

Такая льгота будет применяться только к заемщикам, у которых остаток кредита не превышает 250 тысяч евро. А также только к тем ипотечным кредитам, которые выданы до 30 сентября этого года.

Для того, чтобы к займу применялась сниженная процентная ставка, заемщик должен будет подать в кредитное учреждение заявку, дав согласие на проверку данных о доходах и кредитных обязательствах, говорится в законопроекте.

Депутаты Бюджетно-финансовой комиссии Сейма поддержали законопроект единогласно. Если мера докажет эффективность, то срок действия скидки может быть продлен еще на год.

Законопроект еще должен быть принят Сеймом в трех чтениях.

Ранее глава Бюджетно-финансовой комиссии, экс-министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") заявил агентству LETA, что процентная ставка EURIBOR неоправданно применяется к ипотечным кредитам, и в результате некоторые банки получают сверхприбыль.

Позиция Рейрса вызвала критику со стороны представителей банковского сектора, которые скептически оценили понимание бывшим министром финансов основ финансовой системы.

Рейрс ранее также указывал, что те банки, которые в дополнение к своим фиксированным процентным ставкам также применяют процентную ставку EURIBOR к своим ипотечным кредитам, фактически занимаются недобросовестным бизнесом.

В свою очередь, представители Банка Латвии пояснили агентству LETA, что привязка кредитов к EURIBOR не может считаться недобросовестным бизнесом, а прекращение привязки к EURIBOR с целью нормализации прибыли и стимулирования кредитования не является оптимальным и устойчивым решением для достижения этих целей.

Характерно, что в среду, 4 октября, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сообщила, что один из банков проявил инициативу временно снизить ставку по кредитам на 1%. Какой именно банк, политик не уточнила, сославшись на то, что кредитное учреждение пока не готово к публичности.

"По моему мнению, было бы важно, чтобы банковский сектор также понимал свою ответственность", — подчеркнул, в свою очередь, президент Латвии Эдгар Ринкевич, говоря о проблеме возросших платежей по ипотечным кредитам.

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