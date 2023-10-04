Банкам следует проявить большую отзывчивость, когда речь идет о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, дала понять премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем. По словам и премьера, и президента, один банк уже проявил инициативу временно снизить ставку по кредитам на 1%. И Ринкевич, и Силиня фактически призвали и другие кредитные учреждения проявлять отзывчивость, однако не назвали банк, который фактически пошел на уступку требованиям правительства.

Эвика Силиня подчеркнула, что пока сам банк, проявивший такую инициативу, не готов пока публично назвать себя, но премьер надеется, что это произойдет.

"По моему мнению, было бы важно, чтобы банковский сектор также понимал свою ответственность", — подчеркнул, в свою очередь, Эдгар Ринкевич, также упомянув о том, что один банк "готов идти навстречу заемщикам". Президент отметил, что хотелось бы видеть такое же движение навстречу со стороны других кредитных учреждений. Из слов Ринкевича следует, что, результат нынешних дискуссий в Сейме, в Бюджетной комиссии Сейма, в обществе, в правительстве, если банки не проявят со своей стороны отзывчивость, может оказаться таким, что кредитным учреждениям "будет много на что жаловаться". "Я надеюсь, что работа продолжится, и проблема будет разрешена", — сказал Ринкевич.

Премьер-министр и президент на еженедельной встрече — и первой официальной с момента утверждения правительства — обсудили не только ситуацию с возросшими платежами по ипотечным кредитам, но и подготовку к утверждению госбюджета-2024, ситуцию с компенсацией повышения тарифов на распредление электроэнергии.

Эдгар Ринкевич в целом позитивно оценил работу нового правительства над проектом госбюджета-2024, сказав, что приоритетным отраслям оказывается максимальная поддержка. Однако это та ситуация, когда, по словам президента, "никогда не будет достаточно". В свою очередь, Силиня напомнила, что внутренняя безопасность является приоритетом, и правительство намерено повысить зарплаты пограничникам, работающим сейчас в сложных условиях. Премьер-министр отметила, что правительство выполнило забастовочные требования учителей, выделив деньги на сферу образования. Самой тяжелой, по признанию Силини, остается ситуация в сфере здравоохранения, однако медицинские услуги останутся доступны жителям — правительство выделило на это средства.

Президент упомянул о том, что Кабинет министров принял решение компенсировать домашним хозяйствам 60% от фиксированной платы за мощность, установленной в тарифе на распределение электроэнергии Sadales tīkls. В то же время Ринкевич отметил о том, что это решение временное и действует до конца года. Премьер Силиня заверила президента, что до 1 ноября этого года в правительство будут поданы предложения по поддержке домохозяйств в условиях выросших тарифов на распределение электроэнергии уже в следующем году.

Также Эвика Силиня подтвердила, что правительство намерено принять решение о субсидировании местных производителей фруктов и овощей. Премьер еще раз отметила, что применениее пониженной ставки НДС к фруктам и овощам не достигает цели поддержки местных производителей, поскольку охватывает слишком большой круг производителей, включая иностранных. Сумма субсидий в 2024 году, по словам Силини, может составить 3 млн евро.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram