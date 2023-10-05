В четверг, 5 октября, Сейм принял два решения, традиционно вызывающие острую критику консервативной части политической элиты и общества. Во-первых, большинство депутатов проголосовали против дальнейшего рассмотрения в парламенте народной инициативы, предусматривающей фактически отказ от ратификации Стамбульской конвенции. Во-вторых, парламентское большинство утвердило в должности сенатора Верховного суда Саниту Осипову, которая возглавляла Конституционный суд, когда он принял решение, обязавшее Сейм законодательно решить проблему с правовым признание гражданского партнерства.

В обоих случаях решение было обеспечено голосами новой правящей коалиции — "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".

Коалиция не откажется от Стамбульской конвенции

Народную инициативу "О неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции" подписали более 12 тысяч граждан Латвии. В то же время новая правящая коалиция, сформированная "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными", обязалась ратифицировать этот международный документ — Конвенцию Совета Евровы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием — до конца этого года, что следует из правительственной декларации.

За дальнейшеее рассмотрение народной инициативы выступал председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс — представитель Национального объединения, ушедшего в оппозицию. Депутат также настаивал на том, что инициатива должна рассмотриваться в возглавляемой им комиссии. Дебатов по этому вопросу не было.

За передачу инициативы на рассмотрение в комиссию проголосовали 48 депутатов от оппозиции — Национального объединения, "Объединенного списка", "Латвии на первом месте". Против — 52 депутата правящей коалиции.

Как утвердили Осипову. "Мы все знаем, что юридически и фактически существующие семьи"

Эпопея с утверждением бывшего председателя Конституционного суда Саниты Осиповой сенатором Верховного суда имееет долгую историю. В феврале прошлого года после 17-часовых дебатов еще 13-й Сейм провалил кандидатуру Осиповой на ту же должность. Причина, как следовало из сказанного тогда депутатами в дебатах — "слишком либеральные взгляды" судьи. Известно, что Санита Осипова является сторонником правового признания гражданского партнерства — в том числе, признания прав за однополыми союзами.

После прошлогоднего провала кандидатура Осиповой была выдвинута повторно уже в этом году — фактически тогда, когда стало ясно, что будет сформировано новое правительство "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных". Новая коалиция, напомним, обязалась, в том числе, и обеспечить правовое признание гражданского партнерства, как этого требует приговор Конституционного суда. Причем необходимое большинство голосов, которое, вероятно, позволит Сейму все же принять такое решение, может быть достигнуто только за счет изменения позиции Союзом "зеленых" и крестьян. Если прежде эта политическая сила придерживалась четких консервативных, традиционалистских воззрений, то, войдя в правительство, смягчила риторику, приблизив свои взгляды к позиции "Нового Единства" и "Прогрессивных", которые всегда выступали за признание гражданского партнерства.

Голосование по утверждению Саниты Осиповой в данном политическом контексте оценивалась как маркер наличия в Сейме большинства как для ратификации Стамбульской конвенции, так и для правового признания гражданского партнерства — и одноврееменно единства позиции по этим вопросам новой коалиции. В ходе дебатов оппозиционные депутаты вновь критиковали Осипову за слишком либеральные воззрения, а также — еще более активно — упрекали СЗК в отказе от принципов ради вхождения во власть. В 13-м Сейме депутаты от СЗК голосовали против утвержждения Осиповой.

"Санита Осипова, будучи судьей Конституционного суда, возглавляя Конституционный суд, уже зарекомендовала себя тем, как она трактует 110-ю статью Сатверсме политически, идеологически, по своей воле", — заявил Александр Кирштейнс (Нацобъединение). Напомним, что 110-я стать гласит, что государство защищает и поддерживает брак — как союз между мужчиной и женщиной.

Еще один оппозиционер — Марцис Йенцитис из "Латвии на первом месте" — приводил прошлогодние цитаты депутатов 13-го Сейма Виктора Валайниса и Арманда Краузе: в те времена эти политики были против утверждения Осиповой.

"Процитирую — так говорил Виктор Валайнис на заседании Сейма в феврале 2022 года: "Верховному суду нельзя направлять Саниту Осипову в Департамент по гражданским делам, например в Отдел семейного права, поскольку гражданские дела, которые опираются на Гражданский закон, она будет решать согласно своим идеологическим взглядам, а не исходя из мнения большинства общества и Сейма", — напомнил Йенцитис.

В защиту Осиповой выступил депутат Сейма от СЗК, также бывший глава Конституционного суда Гунар Кутрис: "Сатверсме предусматртивает, что выдвижение и утверждение судей в руках Сейма, но эксперты Совета Европы, которые оценивали дальнейшую карьеру судей, упрекали Латвию за то, что мы — именно законодатель, вмешиваемся затем в карьеру судей, которая должна быть доверена профессионалам. И здесь есть вопрос, что отдельный приговор судьи по какому-то делу, который справедлив и отвечает закону, не нравится политикам, и это означает в этом случае уже сведение политических счетов со справедливым приговором суда".

Также Кутрис высказался и по поводу приговора Конституционного суда об однополых союзах: "В этом приговоре в разделе внутренней мотивации было немного написано и про то, это есть понятие семьи, и Санита Осипова в своих отдельных мыслях указала на то, что мы все осознаем, что есть правовым образом и юридически существующие семьи и есть фактически, в реальной жизни существующие семьи. Мы не будем отрицать, что каждый из нас в своем селе, районе, даже в своем доме знает, где существуют фактические семейные отношения, где могут быть дети, и государство должно думать о том, как обеспечить достойную жизнь этим семьям. Государство должно подумать. А Осипова подчеркнула, что не суд будет определять, что делать, а должен решить законодатель. Поэтому наша задача подумать об этих семьях. Это мысли Осиповой, и поэтому, на мой взгляд, мы излишне упрекаем председателя суда за ее публично высказанное мнение".

Гунар Кутрис также заявил, что убежден в профессионализме Осиповой и призвал Сейм поддержать ее кандидатуру на должность сенатора Верховного суда.

Санита Осипова была утверждена в должности 51 голосом правящей коалиции, против был 41 депутат от оппозиции, два депутата от оппозиционного "Объединенного списка" воздержались.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") заявила LETA, что этим решением была исправлена ошибка 13-го Сейма.

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