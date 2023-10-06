Посольство Латвии в Украине находится на связи с украинскими военными учреждениями, ожидая официальной информации о факте смерти солдата-добровольца, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Она призывает учитывать, что против Украины ведется полномасштабная война и гибель солдата произошла в условиях войны. Пресс-секретарь МИД отметила, что в Украине много павших, которых необходимо опознать.

"Посольство находится на связи с близкими. Репатриация погибшего добровольца будет обеспечена. Ведется работа для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Вопрос покрытия расходов на репатриацию будет решен с участием украинской и латвийской сторон", - подчеркнула Эглите.

Передача Латвийского телевидения "Панорама" 3 октября сообщила, что в Украине пал первый латвийский волонтер. Возможно, это случилось на востоке Украины, где погиб доброволец из Эстонии, воин иностранного легиона Танель Кригуль.

Как ранее сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь МИД Эглите, информация об этом факте от посольства в Украине поступила, но ожидается официальное подтверждение от украинских властей.

Как сообщалось ранее, Кригуль погиб в ночь на субботу недалеко от города Лиман в Донецкой области. Российский дрон задел частный дом, в котором эстонский военный ночевал со своими товарищами. Кригуль воевал в Украине с прошлого года.

В марте этого года недалеко от Бахмута погиб первый эстонский волонтер - бывший офицер эстонской армии Иво Юрак.

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