По информации Латвийского центра геологии и метеорологии (LVGMC), в воскресенье днем в некоторых частях Латвии ветер мог достигать 30 метров в секунду. В этой связи центр издал "оранжевое" предупреждение.
Своими наблюдениями во время разгула стихии в ночь с 7 на 8 октября с порталом Delfi поделились несколько очевидцев.
Как сообщает агентство LETA, к утру понедельника без электроснабжения оставались еще около 1500 клиентов оператора распределительных сетей Sadales tīkls по всей Латвии.
Фотохронику последствий бури в Риге можно увидеть здесь:
Всего выходные было устранено 191 повреждение в сетях среднего напряжения и 612 повреждений в сетях низкого напряжения. Повреждения электросетей были связаны в основном с упавшими деревьями и ветками. Устранение повреждений было затруднено сильным ветром и проливным дождем, что влияло на скорость работы оперативных бригад и доступ к местам повреждений.
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