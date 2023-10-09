За минувшие выходные Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила более 1000 звонков из-за разрушений, вызванных бурей.

Ветер ломал деревья, которые падали на линии электропередач и оставляли без электроснабжения тысячи жителей Латвии, существенно затрудняли движение поездов и общественного транспорта в столице.





По информации Латвийского центра геологии и метеорологии (LVGMC), в воскресенье днем в некоторых частях Латвии ветер мог достигать 30 метров в секунду. В этой связи центр издал "оранжевое" предупреждение.





Своими наблюдениями во время разгула стихии в ночь с 7 на 8 октября с порталом Delfi поделились несколько очевидцев.





Как сообщает агентство LETA, к утру понедельника без электроснабжения оставались еще около 1500 клиентов оператора распределительных сетей Sadales tīkls по всей Латвии.





Фотохронику последствий бури в Риге можно увидеть здесь:





Всего выходные было устранено 191 повреждение в сетях среднего напряжения и 612 повреждений в сетях низкого напряжения. Повреждения электросетей были связаны в основном с упавшими деревьями и ветками. Устранение повреждений было затруднено сильным ветром и проливным дождем, что влияло на скорость работы оперативных бригад и доступ к местам повреждений.

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