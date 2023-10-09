Кризис в Израиле и Секторе Газа выгоден для России, кроме того, нельзя исключать, что страна не принимала участие в создании кризиса. Об этом заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартас, передает LETA.

Специалист указал, что доказательств соучастия России в израильском кризисе у него нет, "однако исключить этот фактор нельзя". Сартсу также ясно, что группировка "ХАМАС" без поддержки Ирана не смогла бы совершить такую атаку.

"В то же время мы видим, что в последнее время взаимное сотрудничество между Ираном и Россией растет, поэтому исключить такой вариант нельзя", — сделал вывод Сартс.

Он считает, что для России этот кризис выгоден — он отвлекает международное внимание от войны в Украине "дополнительным фактором, касающимся фактического внимания США": если кризис в Израиле и Секторе Газа перерастет в более крупный конфликт, то цепочки поставок оружия на Западе также будут дополнительно нагружены.

Сартс прогнозирует, что ответ Израиля на атаку "будет резким, и сухопутные войска войдут в Газу".

"Также необходимо посмотреть, отреагирует ли на это террористическая организация "Хезболла", дислоцированная на территории Ливана", — указал исследователь.

Директор центра отметил, что до сих пор не понимает, как израильская разведка пропустила планирование такого крупного нападения и как "ХАМАС" смог сконцентрировать достаточно оружия для атаки такого масштаба. Сартс также задается вопросом, действительно ли "ХАМАС" не рассчитывал на ответ Израиля, или это часть плана.

Уже сообщалось, что массированная атака на Израиль произошла утром 7 октября. По состоянию на понедельник, 9 октября, интенсивность конфликта не падает — сообщается о более 700 погибших в Израиле и более 400 жертв в Секторе Газа.

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