Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2023. gada augustā nosūtīja Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret kāda futbola kluba amatpersonu par izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas vairāk nekā 35 000 eiro apmērā, vēsta VID.

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) направило в прокуратуру прошение о возбуждении уголовного дела против должностного лица футбольного клуба за уклонение от уплаты налога.

Как уточняют представители VID, речь идет о неуплате налога на добавленную стоимость на сумму более 35 000 евро.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что должностное лицо футбольного клуба в период с января 2019 года по 2019 года предоставлял платные рекламные услуги и организовывал занятия по футболу для детей и молодежи. За это время представитель клуба заработал более 201 000 евро, но не уплатил НДС в государственный бюджет.

"В результате государству был нанесен ущерб в размере более 35 000 евро", — говорится в заявлении VID.

Самое суровое наказание за такое правонарушение — лишение свободы на срок до четырех лет.

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