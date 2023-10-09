Правительство в понедельник на внеочередном заседании одобрило поправки к закону о финансировании обороны, которые предусматривают его постепенное увеличение до 3% от ВВП к 2027 году, чтобы обеспечить более быстрое введение службы государственной обороны (СГО).

С 2018 года Латвия выделяет на оборону не менее 2% от ВВП. В этом году финансирование обороны составило 986,83 млн евро, или 2,25% от ВВП, а в 2024-2025 гг. составит соответственно 2,4% и 2,5% от прогнозируемого ВВП.

Как отмечается в поправках, с учетом текущей геополитической ситуации необходимо укреплять обороноспособность страны, обеспечивая более быстрое введение СГО, но в то же время не сокращая финансирования Национальных вооруженных сил.

Для этого необходимо постепенное увеличение финансирования обороны после 2025 года - до уровня не менее 2,75% в 2026 году, не менее 3% от прогнозируемого ВВП в 2027 году и далее.

Поправки к закону о финансировании обороны еще будут рассматриваться в Сейме.

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