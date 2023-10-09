Концепция национальной безопасности, одобренная парламентом Латвии, создает угрузу для российских медиа в изгнании и подвергает русскоязычных дезинформации и пропаганде, заявила международная правозащитная журналистская организация "Репортеры без границ".

"Репортеры без границ" и другие организации, выступающие за свободу прессы, призывают правительство Латвии пересмотреть предложении о закрытии русскоязычных общественных масс-медиа.

В своем заявлении "Репортеры без границ" напоминают, что 28 сентября парламент Латвии утвердил Концепцию национальной безопасности — документ политического планирования, поддержанный ранее правительством. Концепция предусматривает, что с 1 января 2026 года "содержание, создаваемое общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству". Это фактически запрет на производство русскоязычного контента Латвийским радио, Латвийским телевидением и порталом LSM.LV.

"Мы обеспокоены тем, что это новое предложение будет означать, что русскоязычные жители Латвии больше не будут иметь регулярного доступа к достоверной и проверенной фактами информации и, таким образом, будут подвергаться дезинформации, фейковым новостям и пропаганде. Способность общественных СМИ предоставлять значимую информацию и создавать связь со всем обществом особенно важна, учитывая военную агрессию России в Украине", — говорится в заявлении организации.

Подчеркивается, что русский язык является родным для трети жителей Латвии, в том числе, не только для этнических русских (которые составляют около четверти жителей), но и для других меньшинств — например, украинских беженцев.

Если предложение будет принято, то это поставит под угрозу фундаментальные права граждан, закрепленные в международном и европейском законодательстве, законодательстве ЕС в области прав человека, а именно — право "на доступ к средствам массовой информации, а также на распространение и получение информации, в том числе на своем родном языке", подчеркивают "Репортеры без границ".

Заявление подписали Европейский союз вещающих организаций, Европейская федерация журналистов, Международная федерация журналистов, Фонд "Справедливость для журналистов", Организация СМИ Юго-Восточной Европы, "Репортеры без границ", Комитет по защите журналистов.

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