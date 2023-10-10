Журналисты программы Aizliegtais paņēmiens на LTV1 внедрились в группу контрабандистов по переправке нелегальных мигрантов. С чего началась и чем завершилась операция журналистов-расследователей, в эфире программы "Медиа-поле" на Латвийском радио 4 рассказал руководитель Aizliegtais paņēmiens Гунтис Боярс.

"Все началось с присланного телезрителем объявления в TikTok о поиске водителей для перевозки нелегальных иммигрантов из Беларуси. Все происходит в удаленном режиме. Те, с кем мы общались, находились не в Латвии. Мы даже не видели их лица, они – наши лица. Один организатор признался, что сидит в Берлине. Другой, может быть, в Турции", — рассказал Боярс.

По словам журналиста, сам процесс переправы нелегалов через Латвию происходит очень легко.

Те, кто пытается перебраться через границу, ничем не рискуют – их поймали и увезли обратно на границу. Через какое-то время они пытаются перейти снова. Попадутся или не попадутся? Значит, в следующий раз попробуем.

Контрабандисты тоже ничем не рискуют. Они получают большие деньги от "заказчика" - не получится перевезти в этот раз, попробуем завтра.

"Единственные, кто рискует – это водители автомашин, проводники и те, кто сдает жилье нелегальным иммигрантам", — резюмировал журналист-расследователь.

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